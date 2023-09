'Dúos increíbles' vuelve con más música en vivo y más espectáculo

'Dúos increíbles', el concurso musical y de entretenimiento que empareja a artistas de distintas generaciones para que compitan entre sí interpretando grandes éxitos de la música, regresa con una segunda temporada que promete “más música en vivo y más espectáculo”.

Así lo han desvelado en la rueda de prensa tanto la cadena de televisión pública RTVE como la productora del programa Ganga, quienes inciden que esta edición “promete mucho más”. “Una segunda temporada es un reto mayor, y como tal pensamos que teníamos que ofrecer más. Y creo que ofrecemos más competitividad, emoción y música”, ha dicho el productor ejecutivo de Ganga, Javier Cuadrado.

Esta segunda edición del programa, que todavía no tiene fecha de estreno puesto que están todavía ultimando las grabaciones, será presentada por Julia Varela y Xavi Martínez, quienes han manifestado su emoción por formarte de esta aventura. “Presentar un programa como este en la cadena pública es el sueño cumplido de mi vida profesional”, ha declarado Martínez.

A los presentadores les acompañarán los concursantes, ocho “seniors” (más experimentados en el panorama musical) y 16 “juniors” más jóvenes; siendo así el doble que en la primera temporada y es que, en esta ocasión, lo mayores tendrán que elegir a dos jóvenes para formar su dúo, por lo que la otra mitad se quedará fuera del concurso.

“Desde el principio hay eliminaciones. Es la parte que nos da más reparo, pero creo que tiene que haber estos alicientes para que el público lo viva”, ha explicado Cuadrado, mientras que Paloma San Basilio ha añadido que es la parte que “más pena” le da porque no quiere que se vaya nadie.

Los ocho artistas consagrados de esta segunda edición son Carlos Baute, Coti, David de María, David Summers, Diana Navarro, María del Monte, San Basilio y Rafa Sánchez.

Y la lista de 16 jóvenes la forman Famous, José Otero, Gonzalo Hermida, Alfred García, Flavio, Julia Medina, María Parrado, Roi Méndez, Lucía Gil, Tatiana DeLaLvz, Samantha Gilabert, Ainoa Buitrago, Elena Farga, Maximiliano Calvo, Paula Mattheus y Teo Bok.

A la hora de elegir a los “junior”, los “seniors” tendrán que elegir primero a uno de ellos a ciegas, que lo harán solo a través de su silueta, además, los “seniors” tendrán la voz distorsionada para que los “juniors” no les reconozcan. Posteriormente, cada veterano tendrá que elegir entre este joven que ha elegido u otro que elegirá más adelante para formar su dúo definitivo.

“No lo he pasado peor en mi vida -reconoce San Basilio-. El día que creía que ya tenía a mi pareja y luego resulta ser que no, y que tengo que elegir entre otro ‘junior’ yo me quería morir”, recordaba.

Los dúos estarán consolidados en la cuarta gala. A partir de ahí los tres dúos supervivientes se jugarán el premio final, que al igual que en la primera edición, será un cheque de 25.000€ para donar a una ONG.

Pero para llegar ahí, veteranos y noveles compartirán en el escenario haciendo versiones de grandes éxitos de la música en castellano, grandes canciones elegidas de mutuo acuerdo entre los propios cantantes y el equipo del programa. “No me veía en concursos, pero me enganché a este programa. Es una oportunidad increíble: cantar, disfrutar y hacer otros géneros musicales. También de ver a Paloma cantar reguetón”, bromeaba Baute.

Asimismo, la intérprete de “Juntos” también ha defendido que “el trasvase de generaciones es vital para la industria”, tal y como fomenta este programa, el cual le ha dado la oportunidad de descubrir cómo es la nueva generación de artistas, y que el programa le ha dado ganas de componer un nuevo disco por su 50 aniversario con voces de nuevas generaciones.