Raquel Sánchez Silva:"Para valorar el paraíso hay que darse un paseíto por el infierno"

Pruebas que rozan lo imposible. Un 'reality' "extremo" que no se puede igualar a ningún formato de supervivencia y en el que la adrenalina no la experimentan solo los concursantes, sino también el equipo del programa y, en especial, los presentadores. Así describen Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi 'El Conquistador', el espacio de supervivencia extrema que tras 19 temporadas en EiTB, la televisión autonómica vasca, llega este septiembre a La 1, siendo una de las grandes apuestas de la televisión pública para su nueva temporada. Dicen que no es fácil grabar en el idílico Parque Natural de los Haitises, un conglomerado de islas paradisiacas de República Dominicana donde no solo hay que aguantar temperaturas extremas y una humedad sofocante sino que hay que convivir con animales e insectos que poco se acostumbran a ver en un plató de televisión. Pero durante las grabaciones, en las que trabajan más de 250 personas, nada de ello parece importarles. "Cuando me da un rayo de sol, me pican los bichos o veo a alguien llorando en el suelo es el lugar en el que yo me encuentro mejor", comenta Sánchez Silva, la primeriza de un formato en el que la intensidad de la aventura "es la misma tras 20 días de grabación" y no son "ni primos hermanos" a otros programas de supervivencia en los que también ha sido presentadora.

Reconoce que en esta ocasión tuvo un tiempo de adaptación, aunque le duró poco. "La primera prueba que hicimos salí, me senté y pensé ¿esto lo voy a poder aguantar?". Pero ahora, asegura, físicamente se encuentra "más poderosa que nunca", algo que también quiere reflejar con su vestuario al no querer ser "la raquel de otras aventuras vestida de otro modo". Ahora es un look "muy guerrero, muy ajado y apocalíptico de una mujer dura". Algo similar a lo que les pasa a los 33 concursantes. Es el salir de la zona de confort y el entorno donde se graba lo que les genera una sensación que no se experimenta, según los presentadores, en ningún otro programa. "Se llama indefensión. Es la naturaleza la que te acompaña, por lo que hay algo interno que se revela contra toda esa incomodidad". Una situación, aún así, con la que Iantzi lleva lidiando 18 ediciones. Argentina, Chile o Colombia. Seis países en once años, aunque ninguna temporada igual, excepto en lo que a pruebas se refiere. Siguen siendo las mismas e igual de "duras" incluso habiendo trasladado ahora el formato a TVE. Pero a pesar del tiempo que lleva envuelto en la aventura, no se cansa. "Cuando me preguntan si no me aburro de hacer 'El Conquis' les digo, ¿tu oficina cómo es?". Y es que es fan de lo "extremo", por lo que al ser preguntado sobre si se considera valiente o inconsciente, no pierde ni un segundo en responder entre risas: "Ambas, aunque mi mujer diría que inconsciente". Dice Iantzi que hacer las pruebas le "pone muy cachondo". No obstante, durante las grabaciones no las han hecho, aunque él revela que sí que ha saltado desde el trampolín de 19 metros de caída al mar desde el que tienen que saltar los concursantes para iniciar su aventura. "Impresiona, pero el valiente es el que supera el miedo". Eso es, para Iantzi, el 'espíritu Conquis'.

La verdad Aún así, ambos han visitado todos los lugares de grabación, incluidos los tres campamentos -infierno, pobre o rico- en que los concursantes están en función de si ganan las pruebas o no. Es el hecho de pasar lo más cómodo posible la aventura lo que les hace ir a por todo, aunque no hayan comido durante días. "Vienen peleando por comer y nosotros, como presentadores, tenemos que controlar situaciones que por cómo compiten, parece que te van a pasar por encima y no vas a ser capaz de plantarte". Ahí, cuando ya no pueden más, es cuando los concursantes se destapan y sacan su lado rudo. Para Sánchez, "para valorar el paraíso hay que darse un paseíto por el infierno". Y ante el salto a TVE, no sienten vértigo. Lo consideran no un fenómeno televisivo sino uno social, donde en el País Vasco las familias se reúnen para verlo. "A nivel nacional será igual, más aún teniendo en cuenta que es igual de duro e intenso". Además, cuenta con la misma premisa y el secreto que hace que enganche: la verdad de unas pruebas entre las que hay, desvelan, una que nunca nadie ha superado. "Veremos si lo consiguen ahora...".

Sea como fuere, estar en 'El Conquistador' lo ven "un regalo" para la gente que quiere descubrir sus límites físicos y mentales. Y ellos, como parte de la aventura, también sacan "enseñanzas" y aprovechan las tres semanas de grabaciones para "desconectar del mundo, hacer una especie de limpieza mental" en la que ven a gente poniéndose al límite". Todo organizado en tres equipos: "Superhombres, supermujeres y un tercero con participantes que destacan por cualidades diferentes a las físicas". Es lo que les hace diferentes, porque "el fuerte que no va con cabeza no gana". Y siempre hay sorpresas y cambios de opinión sobre quién conseguirá la "bandera conquis" . "Nunca sabes qué va a pasar". Es "la grandeza de 'El Conquis'".