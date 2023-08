La periodista Paloma del Río se retira tras 37 años con una gran ovación en el Mundial de gimnasia rítmica

La periodista deportiva de Televisión Española Paloma del Río hizo su última retransmisión deportiva este domingo en el Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica celebrado en Feria Valencia, donde todo el pabellón le dedicó una gran ovación mientras coreaba su nombre y exhibía pancartas con mensajes de agradecimiento.

Después de 37 años de carrera profesional en los que ha sido redactora jefe, subdirectora de deportes, directora de programas deportivos, y con dieciséis Juegos Olímpicos retransmitidos en su currículum, la periodista se ha jubilado este domingo.

Del Río, que acumula una veintena de reconocimientos, entre ellos el Ondas de Televisión a la Mejor Presentadora (2019) y la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2015), ha visto como el pabellón valenciano se ha puesto de pie a corear su nombre como muestra de gratitud a toda su trayectoria y por haber dado visibilidad al deporte minoritario.

“Es el momento que cierres el micrófono y cuelgues los cascos. Has puesto la voz a la vida de muchos deportistas y deportes, especialmente los minoritarios. No sé hasta qué punto eres consciente. Si algo te define a ti es la profesionalidad, el compromiso y el rigor. Con estos valores has contribuido a que el mundo sea mejor. Tu voz también es nostalgia para aquellas personas que te han escuchado toda la vida”, dijo su compañera de retransmisión, la exgimnasta Almudena Cid.

Con ese discurso, Cid despidió emocionada a Paloma del Río, que no pudo evitar emocionarse y se levantó para agradecer el cariño del público.

