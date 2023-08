Movistar Plus+ presenta en el FesTVal de Vitoria sus nuevas producciones 'Bisbal' y 'Bosé Renacido'

XV edición del FESTVAL (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz) --del 4 al 9 de septiembre-- algunas de sus novedades de cara a la próxima temporada entre las que se encuentran sus nuevas producciones 'Bisbal' y 'Bosé Renacido'. Movistar Plus+ presentará en la(Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz) --del 4 al 9 de septiembre-- algunas dede cara a la próxima temporada entre las que se encuentran sus nuevas producciones

En un comunicado, ha informado de que va a habilitar un espacio personalizado Movistar Plus+ en el Palacio de Villa Suso, además de la instalación de un plató móvil en plena plaza de la Virgen Blanca durante toda la semana de celebración del festival.

Entre las novedades que Movistar Plus+ presentará en el FESTVAL se encuentra el estreno de 'Bisbal', el lunes 4 de septiembre, un largometraje documental en colaboración con Dadá Films & Entertainment ('Raphaelismo', 'Supergarcía') y Universal Music Spain (GTS Entertainment).

'Bisbal' se centrará en los 20 años de carrera del almeriense rememorando su paso por OT, pero también "la hostilidad" con la que una industrial musical en crisis le recibe y "su lucha, no solo por mantenerse, sino por ganar credibilidad dentro de ella".

El festival contará con la presencia del propio David Bisbal, el director Alexis Morante ('Sanz: Lo que fui es lo que soy', 'Héroes: Silencio y Rock & Roll', 'Camarón. Flamenco y revolución'), los productores Marijo Larrañaga (Movistar Plus+), Charlie Arnaiz y Alberto Ortega (Dadá Films & Entertainment) y José Ramón del Río (Universal Music Spain - GTS Entertainment).

El martes 5 de septiembre la plataforma presentará la serie documental original 'Bosé Renacido', una producción realizada en colaboración con Shine Iberia en la que Miguel Bosé pone su propia voz a "los momentos más importantes, así como a los más difíciles, de su vida".

A lo largo de cuatro episodios, se abordan, desde la infancia de Miguel Bosé hasta su ansiado sueño de ser padre, y también su debut en el Florida Park "donde cautiva a la industria y al país", y su vida actual en México.

Bosé es un artista internacional que lleva casi cinco décadas en activo. Ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y cuenta con una carrera en el cine, como presentador de televisión y director de teatro.

El miércoles 6 de septiembre Movistar Plus+ presentará otra novedad de lnforme Plus+: 'La España de Clemente', una producción del equipo de deportes de la plataforma que consta de tres episodios.

En septiembre de 2023 se cumplen 25 años del final de "una de las etapas más tormentosas" que se recuerdan en la historia del fútbol español. Ocurrió en Chipre, cuando la destitución de Javier Clemente como seleccionador nacional ponía punto final a seis años de buenos resultados y decepciones; de victorias imborrables, derrotas inolvidables e imágenes icónicas.

'La España de Clemente' habla de fútbol, "pero también de una España en busca de un estilo". A la presentación del festival acudirán, entre otros, los periodistas Mónica Marchante (presentadora de Movistar Plus+), Luis Fermoso (director de Informe Plus+), y Roberto Rodríguez (responsable del reportaje) además de los exfutbolistas Rafa Alkorta y Abelardo Fernández.

SEGUNDA TEMPORADA

La plataforma adelantará el jueves 7 de septiembre lo nuevo de la segunda temporada de 'Todos mienten', producida en colaboración con Filmax.

A la presentación de Vitoria-Gasteiz asistirán el director y creador de la serie Pau Freixas y parte del elenco artístico como Eva Santolaria, Lu Colomina, Berta Castañé, Irene Arcos, Amaia Salamanca, Jorge Bosch, Alberto San Juan, Carmen Arrufat y Miren Ibarguren.

El viernes 8 de septiembre será el turno de la presentación de la versión española de 'That's My Jam', el show de éxito de NBC presentado por Jimmy Fallon. Arturo Valls se pondrá al frente, como conductor y como productor, de 'That's My Jam España', un gran show de entretenimiento en el que dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música y ponen a prueba sus habilidades musicales y vocales.

El programa contará con su propia banda y se podrá disfrutar de música española e internacional. 'That's My Jam España' es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Lacoproductora (PRISA Media), la productora Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios (UTAS), una división de Universal Studio Group.

La versión original de 'That's My Jam' está producida por Universal Television Alternative Studio junto a Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon. La primera temporada alcanzó en Estados Unidos más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales.

'That's My Jam España' es la sexta versión internacional del formato, que también se ha adaptado o se está adaptando en la actualidad en lugares como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania o Mongolia.

Completando esta programación Movistar Plus+ instalará durante la semana del festival un gran plató de televisión en plena Plaza de la Virgen Blanca, una plataforma de grandes dimensiones por la que desfilarán numerosos artistas y profesionales del sector audiovisual presentes en Vitoria-Gasteiz con motivo de la celebración del FesTVal.