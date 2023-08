Telecinco prepara el regreso de Jorge Javier Vázquez con la productora de 'Sálvame'

Telecinco la próxima temporada con 'Cuentos Chinos', un nuevo formato que combinará entrevistas con un invitado y secciones con colaboradores. La cadena lanzó este miércoles por sorpresa la promoción de este nuevo espacio sin entrar en más detalles. Ni siquiera aparecía la imagen del comunicador catalán en pantalla. Se sabe, no obstante, que detrás del proyecto se encuentra La Fábrica de la Tele, una de las productoras de confianza del grupo de comunicación que hasta junio se encargaba de 'Sálvame' y 'Deluxe'. Está previsto que arranque sus emisiones en septiembre. Desvelado el futuro más inmediato de Jorge Javier Vázquez en Mediaset tras la cancelación de 'Sálvame'. El popular presentador regresará ala próxima temporada con, un nuevo formato que combinará entrevistas con un invitado y secciones con colaboradores. La cadena lanzó este miércoles por sorpresa la promoción de este nuevo espacio sin entrar en más detalles. Ni siquiera aparecía la imagen del comunicador catalán en pantalla. Se sabe, no obstante, que detrás del proyecto se encuentra La Fábrica de la Tele, una de las productoras de confianza del grupo de comunicación que hasta junio se encargaba de 'Sálvame' y 'Deluxe'. Está previsto que arranque sus emisiones en septiembre.

Fuentes de la productora aclaran a este diario que presentaron a la cadena en julio un programa piloto titulado 'Cuentos Chinos', destinado a la franja de 'access prime time' para emitirse de lunes a jueves y capitaneado por el propio Jorge Javier. Se trata, según precisan, de una "novedosa producción" en la que prometen que habrá "puro entretenimiento". Si no hay cambios de última hora, el nuevo espacio del catalán se emitirá después del informativo de Pedro Piqueras. De esra forma, se enfrentará a 'El Hormiguero' de Pablo Motos en Antena 3 o 'El Intermedio' de Wyoming en La Sexta, además de a la serie diaria '4 estrellas' de La 1 o las citas de 'First dates' en Cuatro. De esta manera, Jorge Javier Vázquez vuelve a Telecinco por la puerta grande mientras que sus excompañeros de 'Sálvame' ya regresaron a España tras grabar el 'docurreality' para Netflix por México y Miami. El presentador mantiene un contrato con Mediaset hasta el año 2025 y estaba a la espera de nuevos encargos profesionales. La cadena decidió no contar con el catalán en el regreso de 'Gran Hermano VIP', pese a ser uno de los presentadores más solventes en la conducción de formatos de telerrealidad en nuestro país, y confió la edición del 'reality' a Marta Flich, una cara nueva con la que reformatear la gran apuesta de la temporada televisiva y abrir una etapa diferente en un programa que vuelve tras una condena por abuso sexual. Será, además, la primera vez que los espectadores puedan ver a Jorge Javier tras una baja de manera temporal por prescripción médica desde el pasado 18 de mayo, por la que no pudo asistir a las últimas entregas de 'Sálvame' ni a las galas finales de 'Supervivientes'.

SILENCIO

El presentador desapareció de los focos de la pequeña pantalla y guardó silencio. Solo en dos ocasiones, a través de las redes sociales, volvió a tomar la palabra para dirigirse a sus seguidores. "El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero", explicó en Instagram sobre su ausencia televisiva. También aprovechó este paréntesis en el trabajo para viajar hasta Buenos Aires y reencontrarse con la actriz y cantante argentina Nacha Guevara en el teatro. "Está siendo un viaje emocional muy intenso que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento. Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre", reflexionó en redes. Con 'Cuentos Chinos', el catalán regresará también a la primera plana de Telecinco, cadena en la que durante años se convirtió en el presentador estrella que más horas echaba en pantalla. Pese a los rumores y a que su presencia ya no es tan notable como antes, la nueva cúpula de Mediaset, con el italiano Alessandro Salem como consejero delegado, mantiene la confianza en el presentador. Sin embargo, el propio Jorge Javier ya habló, en una entrevista en el programa 'La matemática del espejo' de La 2, sobre su futuro en el grupo de comunicación: "Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Llega un equipo directivo y entiendo qué querrá hacer con la gente que está trabajando o con los muñecos que salimos en televisión lo que quiera".