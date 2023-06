Javier Losán: "El personaje de 'El ovejas' daría para crear su propia serie"

Convertido en uno de los protagonistas más queridos de la comedia, el actor Javier Losán (Albacete, 53 años) da vida a 'El ovejas', un carismático pueblerino de la aldea ficticia de Peñafría, ubicada en la provincia de Soria, en la serie 'El pueblo', cuya tercera temporada se despide este martes a partir de las 22:00 horas en Telecinco. En la última entrega, el personaje, henchido de amor, abraza la fe musulmana para que Habiba (interpretada por Aurélie-Hind) lo acepte como pareja sentimental.

Es uno de los personajes favoritos de 'El pueblo'.

Podría decir que soy el favorito. Han preguntado a la audiencia en el Instagram de la serie cuál era el personaje preferido y era 'El ovejas'. Lo llevo fantásticamente bien, lo único que haces es ir a la calle y que te conozca un montón de gente. Empezamos la ficción hace seis años, en el 2017, y ya sabía de antemano que iba a ser un pelotazo, así que me fui preparando mentalmente. Pero llevo bien si me reconocen por la calle y me paro con todo el mundo para hacer vídeos o fotos.

¿Cuáles son los ingredientes para que esta comedia haya triunfado?

Porque los guionistas cuentan con una trayectoria en la que han hecho cosas con mucho éxito y que funcionan. Después, el reparto te indicaba que estaban todos los ingredientes para que 'El pueblo' triunfase y así ha sido. Vamos por la cuarta temporada batiendo todos los récords que se puedan batir.

¿Cómo ve el futuro de su personaje? ¿Daría para un 'spin off'?

Lo vería brutal. De hecho, es una de las cosas que hace poco le comenté a Alberto Caballero, la posibilidad de hacer un 'spin off' protagonizado por 'El ovejas'. Pero claro, es el creador de la serie y dijo que no, porque si hay una quinta temporada tenía que seguir siendo 'El pueblo' y mantener la misma estructura. Pero yo creo que mi personaje daría para crear su propia serie.

¿Qué considera que tiene en común con 'El ovejas'?

Javier Losán tiene muchos más registros que 'El ovejas' en lo creativo, pero si le diéramos una vida más larga al personaje, además de las cuatro temporadas que ya se han hecho, pues iríamos descubriendo más cosas del personaje. A través del tiempo, uno va adquiriendo conocimientos y experiencias. Uno mismo personalmente va conociéndose más interiormente. Aunque también 'El ovejas' es todo el equipo que está detrás. Yo le pongo el cuerpo, la voz y el alma, pero es un personaje que es la cima de un trabajo de muchos.

Esta ficción también aborda otras cuestiones que pasan en los pueblos, como la soledad.

Es sobresaliente esa intencionalidad de la serie. Si muchas empresas hubieran sido tan emprendedoras como lo ha sido Contubernio (productora de 'El pueblo', 'La que se avecina'), estaríamos hablando de una España que no estaría tan vaciada. De hecho, en el pueblo donde se ha rodado se ha creado como una especie de ruta para visitar el lugar y las casas. Eso se ha extendido también a otras provincias, donde las casas rurales se han llenado los fines de semana. Hay muchas empresas que se pueden montar en las zonas vaciadas y el Gobierno debería, de alguna forma, poner más facilidades que en otros sitios para que la gente saliera al pueblo.

¿Se considera de pueblo?

Nací y crecí en el pueblo. Y ahora vivo en uno de ellos y voy a Madrid. Toda mi esencia es de pueblo y todos los personajes que he hecho durante mi trayectoria profesional, como los que hice en el programa de José Mota, también lo son.

¿Cómo surgió su proyecto 'Stop bullying' para luchar contra el acoso escolar?

Lo más alto de mi carrera ahora mismo es el personaje de 'El ovejas'. Y te das cuenta de todo el cariño que recibes como actor. De alguna forma, quería devolver esos apoyos a través de obras sociales, y me encontré en el camino con el 'bullying'. Conocí a una niña seguidora de la serie y que sufrió acoso escolar. Comencé a documentarme y prepararme dos charlas al año por los colegios, recorriendo toda España.