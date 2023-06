La venganza de Lydia Bosch llega a las tardes de Telecinco

A partir del lunes, Telecinco estrena su nueva programación de tarde. La cadena estrena 'Mía es la venganza', una serie diaria que comenzará a las 15:45 horas y con la que Mediaset recupera la ficción vespertina que no ofrecía desde el gran éxito de 'Yo soy Bea', que finalizó sus emisiones en 2009. Lo hará con una producción que aglutina todos los ingredientes del culebrón más clásico para enganchar a una audiencia acostumbrada a ver a esas horas las polémicas e historias de los colaboradores de 'Sálvame'. Con este estreno, el canal recorta además la duración del magacín rosa a menos de dos semanas, el viernes 23 de junio, para que baje la persiana después de catorce años ininterrumpidos en antena. Protagonizada por Lydia Bosch en el papel de Sonia, una poderosa propietaria del centro deportivo Los Olivos, 'Mía es la venganza' cuenta la historia de esta mujer y Mario (interpretado por José Sospedra), unidos por algo que tienen en común: ambos sufren las consecuencias de un trágico accidente de coche ocurrido hace veinte años. Ella vive presa del remordimiento, mientras que él está lleno de odio y quiere que Sonia pague por todo lo sucedido. Sin embargo, el estudiado plan de venganza de Mario se encontrará con un escollo que nunca hubiera previsto: los sentimientos que está empezando a experimentar hacia Olivia (Natalia Rodríguez), la hija de Sonia.

Con esta producción, Bosch regresa también a Telecinco con una nueva apuesta en la que, por cierto, volverá a coincidir con la actriz Begoña Maestre, con quien ya trabajó en la aclamada 'Motivos personales'. "Una serie diaria es lo más difícil que he hecho en mis cuarenta años de carrera", cuenta la protagonista de 'Mía es la venganza', que pone en valor que es un "culebrón al uso pero que va un poquito más allá". "Le hemos puesto muchísimo cariño y corazón", revela. Además, la intérprete catalana quiere destacar que la ficción vespertina no tiene nada que envidiarle a las grandes producciones televisivas. "Las diarias han dejado de ser las hermanas pequeñas de la ficción de 'prime time'", señala. A la espera de Ana Rosa La directora de ficción de Mediaset, Arantxa Écija, celebra que Telecinco vuelve a las series diarias, un terreno que ya dominan en la competencia con apuestas como 'Amar es para siempre' (Antena 3) o 'La promesa' (TVE), líder de audiencia. "'Mía es la venganza' es contemporáneo. Apostamos por un personaje femenino muy fuerte (Lydia Bosch), que es un valor seguro", destaca. Según define Amalia Martínez de Velasco, de la productora Alea Media, esta producción creada por Aurora Guerra camina entre "el mundo elitista y deportivo" y los empleados, donde no faltará pasión, secretos inconfesables y misterios. "Es una serie clásica y melodramática, pero también tiene elementos modernos a nivel de personajes, con tramas que ocurren con la diversidad y nacionalidades", dice.

Con 'Mía es la venganza', Telecinco inicia su programación renovada, más blanca y familiar, que quiere dar un giro por completo a los contenidos que viene emitiendo el canal en los últimos catorce años. Una vez finalice 'Sálvame', el grupo de comunicación estrenará, previsiblemente después de la ficción diaria, el magacín 'Así es la vida', presentado por Sandra Barneda y con la producción de Cuarzo, en el que habrá corazón, actualidad y entrevistas. Después seguirán los dos concursos, '25 palabras' y 'Reacción en cadena', que tienen garantizada entregas para el verano. Será, eso sí, una parrilla de transición, pues en septiembre llegará la gran apuesta de la temporada: un nuevo formato que presentará la periodista Ana Rosa Quintana y que, en principio, compaginará con la mesa política de su programa matinal.