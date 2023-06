Paula Echevarría y Miguel Torres, dos alienígenas de incógnito con mucha complicidad

Paula Echevarría y Miguel Torres lo han dado todo sobre el escenario de 'Mask Singer'. El programa de Antena 3 reveló que ambos eran la pareja que se escondía bajo las máscaras de los dos simpáticos concursantes alienígenas. Aunque a tenor de las palabras de la actriz, los disfraces eran bastante calurosos -"nos estábamos asfixiando aquí dentro y os enrollabais mucho"-, parece que ambos han disfrutado mucho con una experiencia que ha sido calificada como "un regalo" por Miguel. "Ha sido un juego maravilloso, hemos cantado, hemos bailado, ha sido muy entretenido", aseguró el exfutbolista. La pareja se ha tomado muy en serio ocultar su identidad. Lo llevaron hasta el extremo de que ni siquiera se lo habían contado a la hija de la actriz, Daniela. "Me va a matar", confesó Echevarría. Con anterioridad se les había podido ver posando juntos, pero no era habitual verlos en este tipo de circunstancias y gracias a su participación en el programa se pudo observar la química que comparten. Así lo hizo notar durante el concurso Javier Ambrossi, que aseguró que le emocionaba ver "cómo os queréis, la química que tenéis me recuerda a la que yo tengo con Javi, que se disfruta tanto haciendo cosas juntos". El exfutbolista y la actriz comenzaron su relación en 2018. Fue a principios de ese año cuando se empezó a hablar de que la protagonista de la serie 'Velvet' tenía una nueva ilusión en la vida, después de su sorpresiva ruptura con el cantante David Bustamante. En marzo se publicó la primera imagen de los dos saliendo del edificio donde vivía Miguel Torres. Solo unos días después, Paula Echevarría terminaba con cualquier tipo de especulación publicando en sus redes sociales la primera imagen con el deportista. Ella ya tenía una hija de su matrimonio con Bustamante y en 2020 ambos tuvieron a su primer hijo juntos, el pequeño Miguel. Por un videoclip Miguel y Paula se conocían desde hacía años, ya que ambos fueron los protagonistas de 'A contracorriente', un videoclip de Bustamante. El cantante cántabro llegó a bromear sobre esta circunstancia en alguna ocasión. "Fíjate si soy bueno y soy majo que le presenté a su novio", dijo. Tras la ruptura y las primeras tensiones, David y Paula han sabido llevar una relación cordial y se han entendido muy bien, especialmente en todo lo que afecta a la hija de ambos.

Durante su participación en el concurso de Antena 3, Paula y Miguel mostraron algunos detalles de la complicidad. Los espectadores descubrieron en el apartado 'tag de la pareja' que Miguel y Paula se consideran los más cariñosos; que ella es la que más deporte practica o que fue él quien se interesó primero en ella. También revelaron quien primero dijo "te quiero". Un amor que el pasado san Valentín plasmaron en su piel haciéndose un tatuaje a juego.