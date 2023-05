Enrique Ponce y Ana Soria cuentan en El Hormiguero todos los secretos de su relación

Era una de las visitas más esperadas al plató de El Hormiguero desde que Pablo Motos anunciara que el programa iba a recibir a Enrique Ponce y Ana Soria. La pareja inició su relación hace ya tres años. La inesperada separación del torero de su mujer, Paloma Cuevas, y su romance con la joven almeriense ha ocupado durante este tiempo muchas páginas de las revistas del corazón y muchos minutos de televisión.

Pero no ha sido hasta ahora, con su paso por el 'prime time' de Antena 3, cuando han sido ellos los que han decidido contar en primera persona cómo iniciaron su relación y cómo han vivido durante este tiempo ser el centro de atención y de las críticas. Nada más comenzar la conversación con Pablo Motos, el diestro fue rotundo en su mensaje: "Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente. Tiene muchísimas cualidades humanas, pero hay una que sobresale por encima de todo, y es el corazón tan grande que tiene, lo buenísima persona que es, de verdad".

El valenciano explicó que la primera vez que vio a Ana Soria fue en la plaza de toros de Almería, donde toreaba una corrida. Miró al tendido y se quedó prendado de ella. A partir de ahí, averiguó quién era y la localizó a través de Instagram. Soria se percató de que la miraba y confiesa que ya en ese primer cruce de miradas sintió "algo muy especial". "Cuando me miró, el mundo se me paró ahí. Tuve una sensación que nunca había tenido solo con una mirada", describió.

Los dos confesaron que en su primera cita se encontraban "como un flan", pero que poco a poco iniciaron una relación ya consolidada. Con su aparición en televisión, Ana Soria subrayó que "tenía ganas" de que la gente pudiera conocerla. "La gente ha opinado de mí sin conocerme. Empezamos la relación y la prensa nos ha dado mucha caña, nosotros no hemos querido entrar a nada. Hemos querido llevar nuestra relación desde la máxima privacidad posible. He aguantado mucho. Bueno, los dos. Llevamos tres años escuchando y aguantando cosas que nos duelen. Tenía ganas de que la gente vea que soy una chica normal, con sentimientos y El Hormiguero nos parecía el sitio ideal", señaló.

“He aguantado mucho y nadie sabe quién soy”, Ana Soria #SoriaPonceEH pic.twitter.com/T6bfNWEcaH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 23, 2023

La almeriense confesó que ha sufrido mucho por las críticas y que tuvo que ir a terapia. "Cuando conozco a Enrique, yo tenía una carrera muy encauzada y me enamoro y con esa parte viene esa intensidad mediática. No tenía las herramientas para que esa situación dejara de afectarme como me estaba afectando", explicó. La diferencia de edad entre ambos es una circunstancia señalada por muchos y la joven aseguró que es un tema del que ya está cansada. "El amor no se piensa, es algo que se siente. Y lo que para nosotros no es impedimento no tiene que serlo para la gente opinando sobre nosotros. Si la gente supiera de verdad como somos. El tira de mí, yo soy más tranquila. El amor es libre y que cada uno se enamore de quien quiera", afirmó.