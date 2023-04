'El Conquis 2023': el día más difícil para los amarillos acaba con la eliminación de Iraia

Lo que podía haber sido el día más fatídico para el equipo Guaban acabó finalmente con una alegría enorme al conseguir salvarse los dos duelistas amarillos Zuru e Ilia y eliminar a Iraia. Todo acabó bien pero la jornada había empezado mal para el equipo más joven de 'El conquistador del Caribe' ya que su capitán Izeta, tras varias semanas sufriendo una otitis y encontrándose mal de salud decidió rendirse y abandonar la aventura.

Pero no fue el único. Justo antes de empezar la prueba de inmunidad, Peio anunció que también dejaba el concurso porque estaba con anginas y fiebre y no quería continuar en esas condiciones. Los presentadores del programa Julian Iantzi y Lur Errekondo intentaron varias veces convencerle de que no se marchara y dejara al equipo amarillo con solo cinco integrantes y al borde de la extinción, pero no consiguieron que se quedara una prueba más.

Así que el equipo amarillo y el rojo se enfrentaban a la prueba con cinco componentes cada uno y con el peligro de que si no ganaban y tenían que ir a duelo su desaparición como equipo pendía de un hilo. Pero los Yocahu demostraron que a la hora de cortar un tronco con el hacha no tienen rival y ganaron al resto de equipos con bastante ventaja. Y eso que Seleta, al igual que los otros dos capitanes, tenían que mantenerse en equilibrio sobre dos bambúes que eran sujetados por sus compañeros. Pero, una vez avanzada la prueba de los aizkolaris, se turnó con Andrea para bajarse de los bambúes y coger el hacha, que es uno de sus fuertes. Detrás de los rojos quedaron los azules, que aprovecharon que son el equipo con más integrantes y que su capitana Aini, al pesar menos, no machacó tanto las espaldas de su equipo al tener que soportarla en alto, como ocurrió con Lobo y los amarillos.

Una vez terminada la prueba, Iri, como uno de los capitanes del equipo amarillo, ha tenido que escoger a alguien para enviarlo directamente a duelo y ha elegido a Ilia. Posteriormente, en la asamblea de nominaciones Olaia y Zuru han empatado en lanzas, algo que no ha gustado al donostiarra, que ha recordado que él ya había disputado un duelo y su compañera todavía no había ido a ninguno. Este comentario ha hecho que la de Oiartzun, que había descartado ir voluntariamente a duelo, se ofreciera por presión del equipo.

Por su parte, Aitor temía seguir en el punto de mira de los rojos y ser el señalado como duelista, pero los Yocahu han cambiado de objetivo y, como si la nominación fuera su destino sí o sí en esta ocasión, han elegido a Zuru.

Por parte de los azules, las capitanas Aini y Arantxa han decidido que vaya al duelo Iraia, porque la veían con fuerza para eliminar a alguno de los integrantes del equipo amarillo y conseguir que desapareciera. Pero esta decisión no ha sentado muy bien en el seno de los Corocotes ya que muchos de ellos no han entendido por qué no iba Oxkar a la prueba final puesto que lleva semanas quejándose de dolores y amenazando con abandonar el programa, aunque nunca lo hace y siempre se libra del duelo. Este favoritismo de Aini hacia él, no está siendo llevado muy bien por los azules y en esta ocasión han criticado abiertamente la decisión de la capitana. La tensión en el equipo se puede cortar y habrá que ver qué ocurre cuando los azules vean que Iraia no regresa.

El duelo consistía en una prueba de escalada y autoascensión, en la que había que recuperar tres banderines y colgarlos de lo alto de una cuerda. Iraia ha librado de competir a Olaia por la fama que tiene de buena escaladora y ha preferido batirse con Zuru e Ilia. Pero la participante exAtabey no ha tenido opciones de ganar ya que no ha podido subir la cuerda debido a la sobrecarga en los antebrazos tras la prueba del hacha. Zuru ha vuelto a demostrar su habilidad con las cuerdas e Ilia, aunque muy cansada al final del duelo, no ha dejado de intentar colgar los tres banderines hasta que lo ha conseguido.

Iraia, por su parte, no ha parado de lamentarse durante toda la prueba de que ella no debía estar ahí, sino que era Oxkar el que tenía que estar en el duelo. Pero esa rabia no le ha impulsado a sobreponerse de su enfado e intentar trepar la cuerda, así que ha sido la expulsada de la semana.