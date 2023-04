Rodrigo Cuevas le cuenta a Évole su proyecto para levantar un teatro en su pueblo: "Necesitamos ideas"

Rodrigo Cuevas, que se autodefine como una 'diva del folclore' y es todo un referente del 'folclore asturiano', fue este domingo el invitado de Jordi Évole en su programa de La Sexta.

Cuevas contó que trabaja en un proyecto para intentar atraer a la gente joven a su pueblo, Rodiezmo de la Tercia, a través de 'La Benéfica', un teatro que está volviendo a levantar y con el que espera crear "una autoestima colectiva".

"Antes el pueblo tenía más habitantes cuando no tenía carretera. Necesitamos ideas, que la gente joven diga 'no me estoy perdiendo nada por venir aquí'. Con 'La Benéfica', espero que la gente tenga una autoestima colectiva y que la gente joven diga 'vivo en un sitio muy guay'", relató.

Cuevas cree que la vinculación emocional de alguien con un lugar concreto "pasa por la diversión y por la cultura". " Siempre tengo remordimiento de que la gente que trabajamos con el folclore nos aprovechamos de algo que no compusimos nosotros, es anónimo, popular", confesó. Ahora, él busca devolver algo de ese 'aprovechamiento' a su pueblo.

La vida rural

Y su poderío

Lo llevó a esa montaña

Donde se le colman

Los cinco sentidos#LoDeRodrigoCuevas pic.twitter.com/yBR2ur5Acl — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 23, 2023

Defensor a ultranza del folclore y la vida rural, Cuevas hace de sus conciertos unos espectáculos que combinan performance, cabaret o música electrónica con folk. Cuevas aseguró que le gusta "desbarrar por fuera", saliendo incluso de lo "grotesco" y "soez", y llegando a provocar "lo contrario a lo que se cree que es" su figura.