Muere Patricia Rite, de 'MYHYV', a los 30 años a causa de un cáncer de piel

La joven 'influencer', Patricia Rite, ha fallecido a los 30 años de edad como consecuencia del cáncer de piel que le diagnosticaron hace cuatro años. Su familia ha anunciado el fallecimiento a través de las redes sociales de la joven: "Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas que, de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa o indirectamente".

La andaluza, que se hizo conocida en televisión en 2015 cuando participó como pretendienta el programa de Telecinco 'Mujeres y hombres y viceversa' como pretendienta del tronista Lukas Ablático, se convirtió después en influencer en el mundo de las redes sociales. Cuando hace cuatro años fue diagnosticada de un cáncer de piel, Patricia Rite utilizó sus perfiles sociales para dar visibilidad a esta dura enfermedad desde su propia experiencia, narrando su tratamiento, sus avances y sus momentos más difíciles.

A principios de marzo, la joven rompía a llorar en un vídeo que compartió en Instagram cuando narraba que había recibido los resultados de su último TAC. "El TAC no ha ido como yo me esperaba, tengo la cabeza que siento que ahora mismo me va a explotar en cualquier momento. Me encuentro muy triste, con mucha pena, y por primera vez con un poco de miedo", relató ella misma.

Su salud fue empeorando poco a poco y sus últimos días de vida los tuvo que pasar hospitalizada por los fuertes dolores que sufría. "Es duro ver como hagas lo que hagas la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra y sobre todo ver sufrir a los que más te quieren a tu lado".

Una de las cosas que más le dolía a Patricia Rite era ver a sus seres queridos sufrir, pero ella no tiraba la toalla. "Como siempre digo, que dure lo que tenga que durar, pero que esperemos que sea lo máximo posible", concluía en su escrito.