Vuelve 'Drag Race España', el concurso con "toque cañí" que busca a las mejores reinas

Con mucha purpurina, talento, desparpajo, defensa de la tolerancia y ganas de entretener llega la tercera temporada de 'Drag Race España', un concurso que busca a la mejor 'drag queen' del país y que, por méritos propios, se ha convertido en uno de los formatos imprescindibles de la pantalla para toda una generación de espectadores.

La plataforma de 'streaming' Atresplayer Premium estrena este domingo 16 de abril (20:00 horas) las nuevas entregas de la adaptación patria, la más "valorada internacionalmente" según sus responsables, que volverán a contar con Supremme de Luxe como maestra de ceremonias. En total, serán doce las reinas candidatas que se enfrentarán para ganar el programa y ocupar el trono de Sharonne, la ganadora de la anterior edición y quien, por cierto, se presentó este año al 'Benidorm Fest' para acudir al Festival de Eurovisión.

"La palabra clave de esta temporada es sorpresa y evolución", destaca Supremme, quien ha adelantado que han ocurrido "cosas" durante el desarrollo del programa que les ha obligado a ella y al jurado a "adaptarse a las circunstancias".

Con quince temporadas a sus espaldas en Estados Unidos y 26 premios Emmy en su estantería, Supremme reconoce que con el formato recibe "mucho cariño" por parte de sus numerosos seguidores, tanto dentro como fuera de España. "En Madrid, la gente queda para verlo. Es un acontecimiento semanal. Te paseas por Chueca y no hay nadie un domingo. Es muy bonito saber que la gente se junta, que haya ese punto de unión con amigos y familia", describe.

En esta línea, la diseñadora de moda Ana Locking, que seguirá compartiendo jurado por tercera vez con Javier Ambrossi y Javier Calvo, pone en valor la autenticidad en el programa. "Estamos enamorados del formato y eso se nota", incide la también empresaria, que al mismo tiempo defiende la "gran cultura drag" que hay en España. "Este programa genera que mucha gente, que no había ido antes a ver un espectáculo drag, lo busque ahora en su entorno local", apunta la jueza del concurso, quien avisa de que durante la tercera edición habrá "evoluciones muy interesantes" en las reinas y cambiará su manera de valorar, porque cada temporada y concursante son diferentes.

Por su parte, la directora de Entretenimiento de Atresmedia Televisión, Carmen Ferreiro, apunta que 'Drag Race España 3' se ha convertido en un referente de la plataforma y "una seña de identidad" del grupo audiovisual. "Es un formato multipremiado y nos sentimos muy orgullosos", confiesa. Así, la directiva avanza que la tercera edición del concurso "viene cargada de novedades, giros y sorpresas inesperadas", aunque no concreta más detalles, emplazando a ver el programa de estreno para conocerlas. Según Carmen Ferreiro, en la nueva temporada "siguen brillando todas las características" que han hecho relevante al espacio: la creatividad, el humor, la moda, la fantasía y las historias personales. "Una vez más hemos conseguido darle ese toque cañí y español, y llevar a nuestro terreno todas esas referencias internacionales", celebra.

Además de España, el programa ha sido adaptado con éxito en otros países tan distintos culturalmente y socialmente entre sí como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Australia o Bélgica. Desde Atresmedia destacan la importante repercusión digital, con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3,5 millones de seguidores en Instagram.

ELEVANDO EL NIVEL

La directora de 'Drag Race España', Lola Ibarreta, asegura que el talento de las drags "no se acaba" pese a que la segunda temporada dejó "el nivel muy alto". "Hemos elevado el nivel de 'casting', de retos y de producción. Hay mucha magia y nivel. No vamos a defraudar a nadie en cuanto a los clásicos del formato, pero hay muchas novedades, incluso de mecánica", explica Ibarreta. "Es una edición para ver desde el principio hasta el final, no perderse ni un minuto y enamorarse de todas las reinas", añadía la máxima responsable de este concurso, que produce Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios.

En el comienzo de la edición, y antes de pisar el taller, las aspirantes tendrán que demostrar su valía para formar parte de uno de los 'castings' más exigentes de la televisión desde el primer momento. Para ello deberán interpretar a animales de granja en el habitual 'photo shoot' y, después de revolcarse en el fango, las concursantes mostrarán cuál es su mayor talento ante la mirada de Supremme y los miembros del jurado, que en esta ocasión incorporará puntualmente al actor y director de cine Paco León junto a los otros tres jueces.