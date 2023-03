Omar Montes recuerda en El Hormiguero su polémica en Qatar: "Casi me matan"

Omar Montes estrena gira y este lunes pasó por el plató de 'El Hormiguero' para promocionar este tour en el que presentará su nuevo disco, 'Quejíos de un maleante'.

En su conversación con Pablo Motos, hubo tiempo también para hablar de la polémica que protagonizó el cantante en su visita a Qatar, durante la celebración del Mundial de fútbol.

Fue en el FIFA Fan Fest del Mundial cuando lanzó un mensaje a favor de la diversidad: "¡Viva España! ¡Y viva el amor libre! ¡Vivan las mujeres! ¡Que cada uno se vaya con quién le dé la gana!". Este mensaje, pronunciado en un país en el que se vulneran los derechos humanos, no pasó desapercibido. "Casi me matan", aseguró.

"Cuando llegué al hotel, el recepcionista me dijo que habían preguntado por mí, que tenía mala pinta y que lo mejor que podía hacer era irme a dar un paseo hasta que él viera que había desaparecido el peligro, porque había gente a la que no le había hecho gracia y querían hablar conmigo", narró. "Al final me acabaron pillando, tuve que salir corriendo, me escondí durante más de tres horas en una lavandería y sólo salí de allí cuando me dijeron que tenía que ir al aeropuerto para regresar a España. Metí la pata, lo reconozco, pero tenía que reivindicarlo. Viva el amor libre porque cada uno es libre de irse con quién le dé la gana", defendió en 'El Hormiguero'.