El Conquis 2023: el 'Muro Infernal' saca las debilidades de Seleta y los rojos

Un correo anunciaba a los equipos que para participar en el juego de inmunidad debían escoger al mejor escalador de cada grupo y al que consideraban el concursante más débil del equipo rival. Al llegar a la prueba, vieron que tenían que enfrentarse al 'Muro Infernal', una pared de madera de 8 metros de altura con tres cuerdas por las que trepar a pulso. Pero antes de llegar a este reto, los participantes tenían que nadar hasta un manglar y atravesarlo para poder llegar al muro, que obligatoriamente debían superar todos los integrantes del equipo para poder pasar a la siguiente parte de la prueba, que consistía en que los dos concursantes seleccionados escalaran juntos un acantilado. Pero ninguno de los tres equipos llegó a esa parte ya que no consiguieron superar la colosal pared vertical, que se convirtió para muchos, especialmente para los capitanes Seleta e Izeta, en un obstáculo insalvable. "¡Vaya ridículo!", repetía el capitán amarillo lamentándose por no haber podido trepar hasta lo alto del muro. "No merezco nada", comentaba en la misma línea Seleta frusrtado: "Ya no puedo criticar a nadie. Si yo no he podido esto, ya no puedo decir nada en las siguientes pruebas".

Al final, 14 participantes pudieron superar el inexpugnable muro, pero ningún equipo al completo por lo que el juego fue declarado nulo y cada grupo tuvo que volver al campamento en el que habían pasado la noche. Esta decisión no gustó a los amarillos, ya que les obligaba a dormir de nuevo en el campamento muy pobre a pesar de ser el grupo que más integrantes habían superado la prueba. Además, fue una noche complicada, especialmente para Izeta, quien con un fuerte dolor de oído se ha enfrentado al programa denunciando que no estaba siendo bien tratado por parte del equipo médico. Pero tras un pinchazo, cuando la medicación le hizo efecto, el capitán amarillo se calmó y recuperó las ganas de seguir en la aventura.

Los tres equipos recibieron la visita de Julian Iantzi y Lur Errekondo quienes les indicaron que los capitanes tenían que tomar una importante decisión: elegir quién iba a representar al equipo en el duelo a tres donde se jugaban todo a una carta, el campamento rico y la deseada comida de pollo con patatas por un lado, y la expulsión por el otro.

Izeta apostó fuerte y eligió a Zuru con la idea de salir, por fin, del embarrado campamento muy pobre; por su parte, Seleta y Aini han preferido no arriesgar y han optado por mandar a Irusta y a Marta, que no habían superado el muro infernal.

Lo que ninguno de los seis esperaba era que en el duelo iban a tener que enfrentarse de nuevo con su asignatura pendiente: el 'Muro infernal'.

El capitán de los amarillos, pese a haber pasado tan mala noche con el dolor de oído, se ha redimido y ha logrado superar sin problema la pared, al igual que Zuru. Ambos han conseguido escalar la pared hasta llegar a la ikurriña y lograr el soñado pase al campamento rico.

En cambio, los rojos se han venido abajo nada más ver el muro de madera. Y han repetido la misma actuación y ni Seleta ni Irusta han conseguido llegar hasta lo alto de la cuerda trepando. Marta tampoco ha podido lograrlo pese a los intentos de la capitana azul por intentar animarla y ayudarla. Pero ha tenido la suerte de que Aini sí que ha podido superar por segunda vez el muro de ocho metros y acabar el duelo, lo que le ha salvado de volver a casa junto a Irusta, que ha sido el expulsado de esta semana.