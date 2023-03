Juan José Ballesta se sincera con Évole sobre cómo lo pasó tras romper con su pareja: "Estuve un año como con depresión"

El actor Juan José Ballesta fue el invitado de 'Lo de Évole' este domingo en La Sexta. El intérprete madrileño se sinceró sobre sus orígenes, la fama y los "altos" y "bajos" de una vida intensa desde que, con tan solo 11 años, ganara el premio Goya a actor revelación por 'El Bola'.

Su nombre había aparecido en los medios en los últimos meses por su supuesta "desaparición", algo que este domingo negó y matizó diciendo que tan solo se apartó de las redes sociales. "Estaba un poco estresado todo el día con Instagram poniendo stories. Me enganché y contaba toda mi vida ahí", confesó. Es más, en uno de estos vídeos mostraba cómo circulaba en un coche a 180 kilómetros por hora, unas imágenes que fueron muy criticadas. "Eso fue un error que no volverá a producirse nunca más", respondió tajante al ser interrogado por este tema. "Pero vamos, que de desaparecer nada. Siempre he sabido dónde estaba y mi familia y mis amigos también", concluyó.

Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. #LoDeBallesta pic.twitter.com/fOOFV0LsUi — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 26, 2023

Ballesta habló sin tapujos de su vida y de un episodio doloroso para él como fue la separación de Verónica, la madre de su hijo, a quien define como la mujer de todas sus vidas tras una relación de 15 años. "Se fue el amor. Llevábamos muchos años juntos desde muy pequeños, aunque me dejó ella, sinceramente", apuntó.

"Estuve un año y medio largo como con depresión, malísimo". "No podía concebir la vida sin Vero, tenía mucha dependencia", recordó Ballesta. "Soy un romántico, y cuando me dejan lo paso fatal. Debería haber ido a un psicólogo. Esa sensación de tener todo el día un apretón en el pecho y ganas de llorar... se pasa muy mal", se sinceró.

Además, confesó que perdieron un hijo. "Lo pasamos muy mal, porque fuimos a escuchar el corazón y no sonaba", relató al tiempo que describió que, en ese momento, se fue "un cachito" de su corazón.

El actor dejó varias reflexiones sobre lo que supuso saltar a la fama siendo tan joven y cómo decidió en su momento apartarse del cine. "Esa vida no me gustaba. No podía salir, no podía hacer mi vida, y no podía ir con mis amigos o familia. No era feliz", sentenció.

Un amigo le ofreció trabajar de marmolista por 700 euros, algo que no dudó en aceptar. "Me daba paz y trabajaba tranquilo, haciendo otra cosa diferente. Curraba 12 horas al día y a destajo, y creo que fue una época muy necesaria", afirmó.

De hecho, sigue cogiendo trabajos que le salen fuera del mundo de la interpretación, ya que "prefiere eso a no hacer nada". Pero uno de sus objetivos sigue siendo llegar a Hollywood. "Siempre he querido llegar a Hollywood para ganar un poco más y poder ayudar a mi familia. De momento tengo que aprender inglés y esa es mi próxima meta”, comentó convencido. "Estoy seguro de que si aprendo inglés llego a Hollywood", concluyó.

De orígenes humildes, - "cuando era pequeño, he comido macarrones durante varios días. Mi padre trabajaba en la obra y mi madre también estuvo un tiempo porque no llegábamos a fin de mes" -, Ballesta también habló sobre algunos de los compañeros con los que ha compartido algún rodaje y la actitud que tienen en el trabajo. "A veces te encuentras a actores en los rodajes que se quejan por todo y todo les molesta. ¿Pero qué haces tío?, tienes una vida de privilegiada. Mi padre ha trabajado toda la vida en la obra y nunca se ha quejado. Esa gente lo que debería de hacer es doblar el lomo y ponerse a trabajar en una obra y así valorar la vida que llevan", reflexionó.

–¿Tú crees que es una vida de privilegiados?

–Evidentemente. #LoDeBallesta pic.twitter.com/LzYsiJdDHH — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 26, 2023

Interrogado también por Évole sobre la imagen que se puede tener de él tras conquistar la fama tan joven, en relación a un mundo de excesos, Ballesta aseguró que nunca ha tomado drogas, ni siquiera en su época de mayor 'boom'. "He visto a mucha gente ponerse hasta el culo y ofrecerme, pero yo tenía las cosas claras. Lo primero, porque lo he vivido en mi familia con mi tío. Mi tío fue toxicómano y murió de la droga, y lo pasamos muy mal todos. Además, me ha criado en un barrio con mucha droga y he visto a muchos amigos perderse", recordó.