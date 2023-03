El Conquis 2023: el equipo amarillo vuelve a perder a un integrante tras traicionarle

La prueba de las tirolinas demostró que el equipo Guaban no está en su mejor momento. Su capitán Izeta eligió a Peio como encargado de ser el primero en lanzarse al agua para ir a buscar la soga con la que montar la tirolina, pero el de Bilbao se hizo un auténtico lío a la hora de enhebrar la cuerda en el árbol y eso les hizo arrancar la prueba en última posición, que no abandonaron hasta el final. En cambio, Seleta fue el primero en conseguir montar la tirolina y cruzarla, lo que ayudó a que tres concursante rojos siguieran su camino y les permitió ganar la prueba.

Los azules, por su parte, tras un titánico esfuerzo de su capitana Aini para arrastrar la cuerda por el manglar, consiguieron remontar y casi igualan el número de integrantes que consiguieron cruzar la tirolina, pero Marta se quedó atascada y sin fuerzas y no logró llegar al otro lado.

Así, la tirolina dejó a los Yocahu como ganadores en la tirolina, los Corocote fueron segundos y los Guaban, últimos.

Los rojos conseguían por segunda semana consecutiva disfrutar del campamento rico y de la inmunidad, aunque algunos, como Hamza y Giacchi, se han quejado de que el premio por ganar fueran unas mosquiteras en lugar de más comida. Además, pudieron elegir al primer nominado de los amarillos para el duelo y escogieron a Aitor, quien minutos antes había estado quejándose de lo mal que había hecho su equipo la prueba y del error que habían cometido a la hora de fijar el orden de los integrantes en pasar la tirolina. Remarcando que él se sentía fuerte y habría podido pasar la prueba mucho más rápidamente que otros compañeros.

Esta decisión de los Yocahu provocó una traición en el seno de los Guaban. Pese a que la mala actuación de Peio había sido en gran parte la culpable de perder la prueba, las lanzas en la asamblea del equipo amarillo para elegir al segundo duelista fueron otra vez para Álvaro, a sugerencia de Aitor y con intención de ayudarle a ganar. "Esto es un juego y cada cual tiene que salvar su culo, y considero que Alvarito es un rival que me lo va a poner más fácil que otros", se justificó el de Abetxuko. El malagueño, por su parte, esperaba que tras el duelo anterior en el que se había salvado de la eliminación sus compañeros no volvieran a nominarle en un tiempo pero no fue así. "Me he dado cuenta de que sigo en el punto de mira", asumía.

En el equipo azul, Aini eligió a Irune como tercera duelista ya que ella se había ofrecido. "Lo pedía a gritos porque la lesión que me hice no mejora, así que prefiero tirar ahora con todo y si puedo volver mañana, mejor. Estoy sufriendo y no he dicho nada. Si no estoy entera qué voy a hacer", se intentaba explicar. Pero su capitana le advirtió que no podía ir al duelo con la intención de abandonar: "Paripés, cero". A lo que la concursante azul le contestó que ella iba a luchar todo lo que pudiera, como finalmente demostró en el enfrentamiento con los amarillos.

El duelo consistía en trepar por una cuerda con nudos y luego por una escala para coger dos banderines por el camino. Aitor superó la prueba sin problema e Irune fue la segunda, al conseguir también terminar el duelo. Álvaro, en cambio, apenas pudo salir del agua y comenzar a subir por la cuerda..

Álvaro fue el eliminado de la semana y en su despedida del programa dijo que él lo había dado todo y que esperaba haber demostrado a la gente que no hay que temer enfrentarse a nada: "Espero que la gente haya visto que no hay límites, aunque me haya quedado aquí. Que vean en casa que lo he peleado hasta el final. Nunca te rindas", dijo entre lágrimas. "Gracias por este ejemplo", le respondió Julian Iantzi.

La marcha del concursante malagueño es otro duro golpe para el equipo amarillo tras el abandono de Alaz. Además, las desavenencias en el equipo son cada vez mayores y habrá que ver en los próximos programas si estos enfrentamientos conducen a una ruptura mayor de los Guaban.