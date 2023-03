'The Last of Us' disfrutar del apocalipsis es adulto

Durante la madrugada de este martes se cierra la primera temporada de 'The Last of Us' (TLOU), una serie con la que la plataforma HBO vuelve a apuntarse un tanto a la hora de asociar su imagen de marca a la calidad y al espectáculo adulto. Y lo ha hecho desde una historia que podría parecer ya gastada como es la supervivencia en un distópico mundo arrasado por los zombies. El texto que viene a continuación no contiene ni un solo 'spoiler', así que puede ser leído sin ningún miedo a que reviente el final de la serie. Y en él se pretenden explicar algunas de las lecciones del éxito de esta producción.

EL VIDEOJUEGO COMO OBRA DE ARTE

'The Last of Us' es una adaptación de un videojuego homónimo lanzado al mercado en 2013. Con anterioridad se habían rodado varias películas basadas en juegos, pero todas ellas o bien tenían un fuerte componente infantil -desde Pokemon o Sonic- o eran meras historias de aventuras -desde 'Uncharted' a 'Lara Croft'-. TLOU, por el contrario, es una serie con dilemas adultos, en la que la violencia física llega a ser turbadora, y con un escenario postapolíptico en el que se cuestionan muchas de las convenciones actuales de una forma nada artificial. El videojuego ya no es ese reducto de gente que juega a matar marcianos como antaño, sino que es un gran generador de historias en la cultura popular. No es casual que su industria genere más ingresos que el cine y la música juntos.

'WALKING DEAD' PARA GENTE QUE LEE

Es curioso que el éxito de TLOU coincida en el tiempo con el final de otra serie de zombies, 'The Walking Dead', que emitió su última temporada el año pasado. Ambas son historias de muertos en vida, supervivientes y personas llevadas al límite. En cierta forma, los creadores de 'The Walking Dead' podrían sentirse enfermos de envidia al ver cómo su serie iba perdiendo espectadores y una recién llegada se los ganaba, con la misma temática. Sin embargo, hay una diferencia significativa. Mientras que 'The Walking Dead' era un fresco repleto de personas que gestionaban la evolución de una sociedad derruida, 'The Last of Us' habla de emociones humanas, relaciones entre padres e hijos y las mentiras que hay que contarse para sobrevivir. Su trama es mucho más psicológica y, pese a proceder de un videojuego, se parece más a una novela que a un juego de tiros.

JUGADORES SENSATOS

Es curioso que un sector de los televidentes, procedentes de los sectores de la derecha radical estadounidense, hayan criticado a la serie por su contenido LGTBI o por cuestiones como hacer referencia a una copa menstrual. Este tipo de situaciones aparecen en el videojuego y los usuarios las entendieron sin que para ellos supusiera ningún problema. Pero han pasado diez años desde que se estrenó el videojuego hasta que la serie llegó a las pantallas y en esa década la sociedad ha cambiado.

La cultura de la cancelación se ha impuesto y para cualquier contenido surge una legión de inquisidores dispuesta a indignarse. Pero esta diferencia a la hora de acoger cuestiones como la homosexualidad de algunos personas también pone de relieve una evidencia: los 'gamers', los adictos a los videojuegos, son mucho más tolerantes que los espectadores de televisión.

DE LAS VEGAS A CHERNOBYL

No se puede hablar del éxito de TLOU sin mencionar a su 'showrunner', el guionista Craig Mazin. Este neoyorquino de 52 años ha sido el responsable de la adaptación del videojuego a la pantalla. Con anterioridad ya había triunfado con otro éxito de HBO, la serie 'Chernobyl', en la que se narraban los sucesos que condujeron a la catástrofe registrada en la central nuclear soviética y sus consecuencias. Pero Mazin llegó a estos dos productos de éxito tras haber rodado cosas para adolescentes como secuelas de 'Scary Movie' o la tercera parte de 'Resacón en Las Vegas'. No hay mayor demostración de lo que es un profesional que la biografía fílmica de este artista, que comenzó a trabajar para Disney. En varias entrevistas ha insistido en que la clave de su trabajo es la "obsesión" a la hora de revisar el videojuego y cuidar hasta el más pequeño detalle de 'The Last of Us'.