El Conquis 2023: las gemelas de Pamplona pierden los papeles y abandonan el concurso entre insultos

Las gemelas de Pamplona Aitzi e Itu que concursaban en 'El Conquistador del Caribe' han abandonado el programa en el último episodio emitido en ETB2. Y lo han hecho de la peor manera, entre insultos graves, faltas de respeto al presentador Julian Iantzi y ataques a la organización del concurso porque no les dejaban irse de la aventura cuando ellas querían. Una pérdida de papeles total que les ha hecho ofrecer un espectáculo vergonzoso en sus últimos minutos en 'El Conquis'.

Todo comenzó hace unos días cuando Aitzi se lesionó en el brazo y ya mostró su intención de irse del programa pero tras ganar el juego de inmunidad anterior aceptó quedarse para poder ir al campamento rico. Pero tras competir en la prueba de los caníbales y que el equipo azul quedara en segundo lugar las gemelas expresaron su intención de marcharse a casa. Los presentadores Julian Iantzi y Lur Errekondo les dijeron que ese no era el momento para tomar esa decisión, que eran las normas y que tenían que haberlo hecho antes de disputar el juego. Y la negativa hizo que ellas estallaran.

·Nosotras no vamos a ir a ningún campamento", se negaron las pamplonesas y comenzaron a despotricar: "No nos movemos. En contra de mi voluntad no voy a hacer nada. Que no me toquen los... Me parece denigrante. Que venga el director o quien quiera. ¡Es de vergüenza! Llevo queriendo irme tres días y no me dejan. Estoy jodida. (...) ¿Esto queríais? Un poco de humanidad que somos personas. Y vosotros sois una basura de mierda", gritaban exaltadas a la cámara. La capitana de los Corocote, Aini, intentó que se calmaran pero no hubo forma.

El enfado iba creciendo en intensidad por momentos, sin importarles estar en un programa de televisión y haber perdido las formas por completo. "Que venga alguien y que me mueva. Entonces va a salir de verdad la barriobajera que llevo dentro. Con la mano mala me quedo sola. ¡Gentuza de mierda! Que venga Julian aquí que le voy a escupir a la p... cara", siguió gritando Aitzi totalmente exaltada.

Los presentadores hicieron acto de presencia para tratar de apaciguar a la concursante navarra y para preguntar a Itu por qué quería abandonar si ella no estaba lesionada como su hermana. "Me voy porque competimos como una persona", contestó y no se dejó convencer por su hermana, quien ya más calmada le dijo: "Si quieres, quédate". A lo que ella respondió que se iba con ella.

Llegado este punto, Julian Iantzi despidió a las gemelas con un escueto agur.

Volviendo al desarrollo normal del concurso, los rojos disfrutaron de su regreso al campamento rico y en el duelo final se enfrentaron Álvaro y Sojo, del conjunto amarillo, contra Killer, de los azules.

Tenían que desenredar una maroma de treinta metros enmarañada en un manglar. Una vez suelta, había que volver a enrollarla entre dos marcas. Sojo fue el ganador del duelo.

Pero la dureza de la prueba hizo que Killer se quedara sin fuerzas, se mareara, perdiera la orientación y abandonara mermando aún más al equipo azul.