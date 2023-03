Juan Carlos Unzué, a Jordi Évole: "Me gustaría que el día que me vaya a marchar no produzca tristeza"

Juan Carlos Unzué fue este domingo el protagonista del programada 'Lo de Évole' en laSexta. fue este domingo el protagonista del programadaen laSexta.

El navarro habló con el periodista catalán sobre la ELA y su larga trayectoria. A lo largo del programa se dejaron ver amigos de Unzué como Andoni Zubizarreta, Dani Rovira u Olga Viza.

Además, su mujer, María Elorza, se sincera sobre cómo lleva ella, desde su perspectiva, la enfermedad de su marido. "Me molesta que me digan que soy su cuidadora porque yo lo que hago lo hago porque le quiero", reconoce.

eutanasia y esto es lo que respondió el navarro: "Me parece que es un derecho que depende en qué situaciones saber que lo tienes ahí facilita. Si llega el caso y hay unas circunstancias en las que entiendo que esto no merece la pena o que ya lo que he hecho es suficiente, pues no te podría decir que no. Si llega el momento, ¿por qué no?". En un momento de la entrevista Évole le pregunta al exportero su opinión sobre lay esto es lo que respondió el navarro: "Me parece que es un derecho que depende en qué situaciones saber que lo tienes ahí facilita. Si llega el caso y hay unas circunstancias en las que entiendo que esto no merece la pena o que ya lo que he hecho es suficiente, pues no te podría decir que no. Si llega el momento, ¿por qué no?".

Sobre su muerte y funeral también ha tenido palabras: "A veces, tenemos mucha prisa cuando muere alguien en despedirle porque es una situación de tristeza. Me gustaría que el día que me vaya a marchar no produzca tristeza. Nadie es imprescindible y a mi me encantaría que mi familia, que es lo que yo mas quiero, sea lo más feliz posible el día que yo no esté".