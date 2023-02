'The Last of Us' es la primera gran serie del año

'The Last of Us', la serie más comentada del momento, no es 'The Walking Dead' ni nada que se le parezca, no es "otra de zombis". Tres capítulos disponibles en streaming han bastado para que los seguidores del videojuego definan la adaptación, con cierta exageración, como una obra maestra. La crítica especializada se rinde ante la mejor versión imaginable, pero, siendo cautos, no habrá una valoración final hasta que termine la primera temporada, estrenada en HBO Max a capítulo por semana. La última entrega, sin apenas acción, confirma que estamos ante una historia de infectados algo diferente, cuyo tratamiento, narrativo y dramático, se cuida al máximo, predominando el desarrollo de los personajes. Ya no hay atisbo de duda sobre la naturaleza e intenciones de uno de los grandes estrenos del año que acaba de empezar.

El 'hype' empezó con fuerza para los seriadictos. Las altas expectativas que puede generar un lanzamiento, sobre todo en las redes sociales, puede derivar en un subidón o todo lo contrario. 'The Last of Us' ya era una de las series que más ha dado de qué hablar sin echar andar, tan solo desde que se anunció el proyecto. La adaptación al medio audiovisual del popular videojuego de Naughty Dog reúne varias características que la señalan como caballo ganador. No solo parte de un título jugable alabado hasta la saciedad, con la campaña de marketing hecha, también forma parte del universo de las mil y una historias post-apocalípticas sobre muertos vivientes que nutren nuestra cultura popular, una tendencia que no parece tener fin. A este hecho se une el deseo de que por fin exista una versión en imagen real decente de un videojuego, una conversión que convenza a su audiencia potencial, acostumbrada a grandes fiascos.

Para conseguir este difícil cometido los impulsores de esta aventura han sabido rodearse, con olfato, de algunos elementos que apuntan a una correcta travesía. Al timón del barco está Craig Mazin, encumbrado por el éxito de 'Chernobyl', quien ha contado con dos protagonistas de lujo para cometer la ardua tarea. El casting está meditado. Pedro Pascal es un valor seguro. No solo es el rostro bajo el casco de 'The Mandalorian', donde le basta su voz para insuflar carisma a un personaje ya mítico, también le hemos podido ver en otras series con tirón, como 'Juego de tronos' o 'Narcos', historia de la televisión bajo demanda. Le acompaña Bella Ramsey, una joven actriz emergente que arrebató los corazones de los fans de la versión en carne y hueso de los libros de George R. R. Martin interpretando a Lyanna Mormont.

Posible extinción

Pascal y Ramsey son Joel y Ellie respectivamente, protagonistas absolutos del juego lanzado en 2013 para Playstation. Supervivientes de una pandemia mundial desoladora, su evolución emocional es una de las claves de la historia. El doblaje al castellano ha sido realizado por los mismos actores del videojuego, otra inteligente concesión a los fans. Neil Druckmann, creador del premiado hit -con más de 45 millones de unidades vendidas por todo el planeta-, también forma parte del equipo creativo, aportando cierta garantía a una apuesta que mimetiza la materia prima de partida, con apenas cambios, poco molestos. Los conocedores de la obra saben que lo mejor está por llegar. Si el juego destacó por su narrativa, sus escenas cinemáticas están calcadas en imagen real, diálogos incluidos. Si nos olvidamos de la jugabilidad, lo que importa son las secuencias de transición en vídeo que permiten que avance la trama, sin apenas intervención del 'gamer'. Estamos ante una historia de zombis diferente, donde los monstruos son lo de menos y la psicología va por delante. Más cercana a 'El camino' o 'Hijos de los hombres' que, afortunadamente, al desgastado culebrón 'The Walking Dead'.

Al comienzo del segundo capítulo el personaje de Ellie aparece durmiendo en un plano cenital, en posición fetal, con la cámara encuadrándola desde lo alto, mostrando un bello plano en contraposición a la catástrofe que le rodea. A la carismática adolescente le ilumina la luz del sol. Un rayo entra radiante por el tejado en ruinas del lugar donde reposa. La chica brilla, rodeada de vegetación. Es la imagen perfecta de la esperanza de la raza humana ante su posible extinción. Ella es la única en su especie que parece ser inmune a un hongo controlador, altamente contagioso, que se apodera de las mentes de los pobres mortales, convirtiéndoles en peligrosos zombis. Los responsables de la versión en carne y hueso han decidido, con olfato, no intentar "replicar" el lenguaje del medio, visualmente, como en otras adaptaciones, una solución bastante inteligente. 'The Last of Us' destila bien el subgénero, apostando por una narración pausada cuando toca, permitiéndose el lujo de focalizar la atención en un flash-back, como es el caso de su brillante y emotivo tercer episodio, estrenado el pasado lunes, que ha conmocionado al personal. Además de contar una bonita historia de amor ante la adversidad, el guion no deja de aportar información interesante al conjunto. Sin duda, ya estamos dentro de una de las ficciones del momento. Toca dejarse llevar por el caos.