'Escándalo: relato de una obsesión' pone el foco en la pederastia

“Que la gente mire hacia otro lado no significa que el problema no exista”, cuenta a EFE la actriz Alexandra Jiménez en referencia a la pederastia infantil, tema que pone sobre la mesa la serie de televisión que protagoniza, 'Escándalo: relato de una obsesión”, que se estrena en Telecinco este miércoles.

En este sentido, la actriz zaragozana que da vida a Inés, una mujer de mediana edad atormentada por una vida marcada por la falta de cariño que la lleva a “los infiernos”, pone el foco en que una temática que "por desgracia, es una realidad incómoda de aceptar”.

“Trata sobre un amor totalmente desvirtuado, una relación absorbente y contaminante entre una persona adulta y un menor; pero está contado desde un lugar muy interesante, como una tragedia griega mezclada con tanto terror que hace que los límites del ser humano le lleven a los infiernos”, agrega.

narra la historia de amor, o de obsesión, entre una mujer de 42 años, Inés (Jiménez) y un adolescente de 15, Hugo (Fernando Líndez), en el que acusaban a la cadena de “romantizar y blanquear” la pederastia. Estas palabras, vienen, además, después de una polémica que hubo en redes sociales esta semana cuando Mediaset lanzó el tráiler promocional de la serie, que, en el que acusaban a la cadena de “romantizar y blanquear” la pederastia.

“La serie nos ayuda a dirimir si lo que estamos viendo puede o no ser llamado amor, a la par que nos mueve a reflexionar acerca de si ese concepto tan hermoso puede, a veces, ser el desencadenante de las mayores tragedias”, incide Aurora Guerra, creadora y productora ejecutiva junto a Aitor Gabilondo y Arantxa Écija de esta ficción de ocho capítulos cerrados.

Y es que Inés, que creció a la sombra de su madre, que tuvo una infancia difícil, y que ante esa falta de cariño se echó a los brazos de un hombre controlador y abusivo, lo que supuso que sus traumas fueran a más, conoce a Hugo en un momento en el que el dolor y la desesperanza están a punto de acabar con ella.

Encuentra en él el amor y el afecto que nunca ha tenido por lo que se deja arrastrar, haciendo lo incorrecto sin importarle las consecuencias, y se lanza a un torbellino que la llevará a cometer actos que ni imagina.

Esa complejidad emocional que tiene el personaje es lo que le hizo a Jiménez meterse en el proyecto de cabeza. “Me llamó mucho la atención la personalidad de esta mujer, quería saber cómo nacen estos comportamientos tan complicados que tiene porque es una persona que todo lo lleva al límite por lo que ha vivido, arrasa con todo a su paso, y es capaz de hacer cualquier cosa por lo que sea, y eso da mucho miedo”, cuenta.

La actriz, conocida por sus papeles de África en “Los Serrano”, Eva por “La pecera de Eva” o películas como “Embarazados”, “Toc Toc” o “Si yo fuera rico”, entre otras, confiesa que este protagonista ha sido de los retos “más difíciles” de su carrera.

“Son esos papeles que los coges con respeto por la complejidad que entraña, sumado a la carga emocional que tiene, que me costó mucho quitármela después del rodaje, pero fue bonito; difícil, pero bonito”, dice.

En cambio, para su compañero de reparto, Líndez es su primer papel protagonista después de haber hecho uno pequeño en “Skam España”: “Cuando me llamaron del casting para decirme que me lo habían dado no me lo creía, la verdad. Estoy nervioso porque la gente pueda ver ya el resultado porque tiene una trama muy potente, a mí me engancharon los guiones”, afirma.

Asimismo, cuenta, entre risas, que “el Fer de los 15 años sigue atrapado en su cuerpo de algún modo” (actualmente 22 años) por lo que no le ha resultado muy complicado volver a la adolescencia.

Junto a Jiménez y Líndez completan el elenco protagonista Víctor Duplá y Eve Ryan en los papeles de Antonio y Ainara, marido e hija de Inés; Antonio Gil, Carlos Serrano y Alba Gutiérrez como Tomás, Mauro y Ana, padre, hermano y cuñada de Hugo.