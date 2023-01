Adam Rich, conocido por su papel en 'Con ocho basta', falleció este sábado según TMZ en su residencia de Los Ángeles. La causa de su muerte aún no ha trascendido.

La policía, según han informado, recibió la llamada de alerta por parte de una persona no identificada que acudió al hogar del actor y encontró al cuerpo sin vida.

Si bien su papel más importante es el de Rich en 'Eight Is Enough', también apareció en varios programas de televisión y películas televisivas de de los años 70 y 80, antes de alejarse de los focos.

Algunos de esos créditos incluyen 'Fantasy Island', 'CHiPs' y 'Small Wonder'. Su última aparición en televisión fue en un episodio de 'Los vigilantes de la playa' en el año 1993.