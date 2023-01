Johnny Lydon (Sex Pistols) competirá para representar a Irlanda en Eurovisión

Johnny Lydon, exlíder de los Sex Pistols, confirmó este lunes que competirá con otros cinco aspirantes para representar a Irlanda en el Festival de Eurovisión, que se celebrará el próximo mes de mayo en la ciudad inglesa de Liverpool. El artista británico, exlíder de losconfirmó este lunes que, que se celebrará el próximo mes deen la ciudad inglesa de

Lydon, leyenda del punk como cantante y compositor de los Pistols en la década de los 70, cuando se hacía llamar Johnny Rotten, confirmó en su cuenta de Twitter su intención de participar en Eurovisión con el sencillo 'Hawaii', que sale este lunes al mercado.

Se trata de un tema compuesto por el artista para su esposa Nora, que padece alzheimer, para recordar los buenos momentos vividos por la pareja en sus viajes a esas paradisíacas islas del pacífico.

Lydon actuará con su banda actual, Public Image Ltd (PiL). el próximo 3 de febrero en un programa concurso de la televisión pública irlandesa, del que saldrá el representante para Eurovisión de Irlanda, el país con más éxitos en ese festival tras haberlo ganado en siete ocasiones.

El ex "sex pistol" ya intentó representar a la Isla Esmeralda en Eurovisión en 2018 con el tema 'Pleased to Meet You', pues a pesar de ser británico, su madre es originaria del condado de Cork y su padre del condado de Galway.

"'Hawaii' saldrá al mercado en una edición limitada de vinilo de 7 pulgadas a finales de año. Y PiL también publicará un nuevo álbum este año", agregó Lydon en Twitter.