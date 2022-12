Ayuso sigue la estela de políticos que participan en concursos de televisión

Celia Villalobos, Juan Carlos Monedero, Cristina Cifuentes y, sobre todo, Esperanza Aguirre, políticos que han buscado un hueco tras dejar sus cargos o que, aún en activo, acuden a programas para dar otro rostro. La reciente aparición en concursos de televisión de Isabel Díaz Ayuso sigue la estela deo que, aún en activo, acuden a programas para dar otro rostro.

Con motivo del estreno del estreno de "MasterChef Especial Navidad", Díaz Ayuso acudió este jueves como invitada. Fue en la prueba de exteriores donde la presidenta se colocó el delantal blanco, se paseo entre los fogones para saludar a los concursantes e incluso se atrevió a cortar con el cuchillo.

"En mi casa cocina el bar de abajo, que yo soy de las personas que prueban lo que cocináis los expertos", dijo Ayuso.

Asimismo, el miércoles también se dejó ver en la final de "Got Talent España", de Telecinco, donde subió al escenario al término de la actuación del grupo Las Niñas de Lola, un grupo de flamenco integrado por mujeres.

Corría el año 2018 cuando Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, acudió a "Pasapalabra" en Telecinco, presentado entonces por Christian Gálvez. El dirigente señaló que participar en el programa era un "reto" porque en él "hasta el más listo puede quedar como un idiota".

Salió bastante airoso del programa, sobre todo en la prueba "pista musical", en la que se enfrentó con soltura contra el actor y músico Alex O'Dogherty, pero el político reconoció que enfrentarse a "Pasapalabra" era "más difícil" que una tertulia o un mitin.

Celia Villalobos (PP), después de 33 años dedicada a la política como alcaldesa de Málaga primero, ministra de Sanidad y Consumo y diputada en el Congreso después, se metió de lleno en un programa de televisión con su participación en 2020 en "MasterChef Celebrity 5" de RTVE.

"He venido para romper el prejuicio que hay sobre los políticos y creo que he fracasado rotundamente. Creo que los prejuicios sobre los políticos son tan potentes que es muy difícil romper eso", remataba antes de colgar el delantal que no le dio el pase a la final.

El concurso de Antena 3 "Mask Singer" en el que los jueces (Javier Calvo, Javier Ambrossi, Malú y José Mota) tenían que adivinar qué persona se escondía tras la máscara mientras interpretaban una canción, ha sido otra ocasión que algunos políticos han aprovechado.

Primero apareció el exministro de Cultura y Deporte, periodista y escritor Màxim Huerta, quien interpretó la canción "Vente Pa' Ca'" de Ricky Martin bajo la máscara de una gamba; después iría Toni Cantó, vestido de camaleón; y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, cantando en francés "Ella, Elle L’a" de France Gall, disfrazada de mariposa.

AGUIRRE, LA MÁS TELEVISIVA

Anteriormente, Aguirre también había acudido a "Pasapalabra", solo cuatro meses después de Monedero. Además, a finales de 2021 concursó en el programa culinario de repostería "Celebrity Bake off" de Amazon Prime Video, presentado por Brays Efe y Paula Vázquez.

Con la gastronomía también lo intentó Cifuentes, quien en un principio estaba seleccionada para el casting de "MasterChef Celebrity 7", pero a última hora la dirección de RTVE decidió no contar con ella, por los escándalo que la llevaron a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ahora, Cifuentes probará suerte con el concurso "Traitors", un "reality" que pondrá a prueba la mente de los concursantes y que llegará en febrero a HBO Max con el director y actor Sergio Peris-Menbcheta como presentador.