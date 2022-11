Piqueras, tercera opción y en mínimos de audiencia tras los cambios de Telecinco

Tres años después de la salida de 'Pasapalabra' de Telecinco por orden del Tribunal Supremo, Mediaset sigue sin encontrar el formato que esté a la altura del concurso que presentó Christian Gálvez, ahora a la misma hora en Antena 3 pero conducido por Roberto Leal. La cadena buscó otros formatos del mismo género -recuperó 'El precio justo' y 'Alta tensión' con poco éxito entre el público-; apostó por actualidad y corazón con 'Ya son las ocho', un sucedáneo del 'Ya es mediodía' que capitaneó Sonsoles Ónega al mediodía; alargó 'Sálvame' con sus versiones 'tomate', 'banana' y 'sandía'; e incluso adelantó la temporada pasada el 'reality' de 'prime time' ('Secret Story') a las 20.00 horas para frenar la sangría de espectadores. Y estos continuos cambios en la franja han tenido a una víctima colateral: el informativo nocturno presentado y dirigido por Pedro Piqueras.

Porque la última novedad en la tarde de Telecinco no ha cumplido con las expectativas. La emisión en abierto de la telenovela 'Café con aroma de mujer', la nueva adaptación del mítico serial colombiano que triunfó de los 90, disponible en Netflix, ha sucumbido ante la competencia, con datos de audiencia que no se recuerdan a esa hora en Telecinco. Su estreno el pasado 2 de noviembre se saldó con un 9,5% de 'share' y algo más de 950.000 espectadores, por debajo aquel día de 'Y ahora Sonsoles' (11,8%) y 'Pasapalabra' (22%). Posteriormente, Mediaset decidió recortar su duración inicial de dos horas a ofrecer solo un capítulo diario desde las 20.00 horas hasta las 21.00. El resultado: la ficción ha caído a cuotas que rondan el 7% de audiencia (su mínimo fue el miércoles 9, con un 6,6%) lastrando con su arrastre al informativo del periodista albaceteño. Finalmente, Mediaset decidió emitir desde ayer el culebrón en Divinity tras sus malos datos y volver a alargar 'Sálvame' una hora más, por lo que el espacio ocupará toda la tarde.

El que fuera el rey de la noche con sus noticias ha pasado de liderar cómodamente gracias al efecto del rosco de 'Pasapalabra' a distanciarse de sus competidores, logrando caer incluso hasta la tercera posición, por detrás del 'Telediario' de Carlos Franganillo. En lo que llevamos de mes, 'Informativos Telecinco' cayó, en su edición nocturna, a cuotas inferiores al 9%, muy lejos de la actual media mensual de la cadena, ubicada en torno al 12% de 'share'. Su peor marca fue el lunes 7 de noviembre con un 8% de audiencia, con algo más de 1,1 millones de fieles. Esa misma jornada, en cambio, Vicente Vallés venció con 20,8% y 2,9 millones de espectadores (fue lo más visto del día en televisión) y Franganillo marcó en La 1 de TVE un 10,5% y 1,5 millones de seguidores. Por hacer la comparación, el mismo noticiero de Telecinco promedió en octubre un 10,7% y 1.339.000 espectadores, sin la telenovela latina como telonera.

LLAMAR LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO

De lo que sí puede presumir Pedro Piqueras es de haber conseguido la gesta de ganar al imbatible 'Telediario' de TVE (hasta 2012, cuando la cadena pública perdió el liderazgo) durante el mayor periodo de tiempo hasta la fecha. Fue el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, quien fichó al periodista en 2006 para cambiar el rumbo de unos informativos que no llamaban la atención del público, pese a que Telecinco era líder de audiencia en aquel momento. Desde aquel año, Piqueras pasó a presentar el informativo de las 21:00 horas, una labor que ha mantenido prácticamente interrumpida (menos en 2009 que pasó durante una etapa a liderar las noticias de la sobremesa), convirtiéndose así en el más veterano de los noticieros, con la excepción de Matías Prats en Antena 3. Desde entonces, el rostro de Piqueras se ha convertido en un miembro más de la familia. Porque nada ha cambiado en 'Informativos Telecinco' desde hace 16 años: el mismo estilo de informar, la misma sintonía, la misma posición de la cámara y el mismo plató que, frente a sus competidores, no da prioridad a la realidad virtual que han traído las últimas tecnologías a la televisión. Mientras tanto, el presentador, de 67 años, ya va deslizando en las pocas entrevistas que concede que su jubilación se está acercando. "No puedo ser un tapón para un montón de gente que viene y que lo hace muy bien", reflexionó recientemente en el podcast 'Buenismo bien'.