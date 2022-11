Rocío Carrasco y Cristina Cárdenas, emocionado reencuentro al final del serial

"Ha sido un camino muy duro pero muy bonito, muy sanador y muy satisfactorio", así resumió Rocío Carrasco los dos últimos años de su vuelta a televisión en los que, de la mano de la productora La fábrica de la tele, desgranó sus vivencias en las docuseries 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío'.

En marzo de 2021 se emitió el primer episodio en el que hablaba de su relación con el padre de sus hijos, Antonio David Flores, y las devastadoras consecuencias psicológicas que tuvo para ella. El lunes pasado concluía este recorrido por su vida y la de su madre y se volvía a poner el foco en el exguardia civil, esta vez a través del testimonio de Cristina Cárdenas, que se reencontraba con su amiga de juventud más de 25 años después.

Cristina no tuvo pelos en la lengua: "Es un maltratador y un psicópata", dijo sobre el padre de Rocío y David Flores. "Llevo 26 años diciéndolo, poniendo mi cara, dando mi nombre, mi testimonio. No me escondo. Y él nunca me ha denunciado, porque si lo hiciera, yo podría demostrar que tengo razón y se le habría acabado el negocio", aseguró.

No es la primera vez que la madrileña contaba alguno de los episodios que vivió durante el tiempo que compartió con la pareja. Cristina dijo tenerlo todo grabado en una cinta de la que Rocío nunca ha sabido nada. Una grabación que jamás ha salido a la luz por recomendación legal. "Mi abogado me ha pedido que solo lo haga en sede judicial cuando llegue el momento, de otra forma perdería su valor como prueba. Porque esa cinta se grabó en mi casa, yo soy la testigo y, por lo tanto, soy yo la que debe aportarla al juez", explicó.

El último programa de 'En el nombre de Rocío' estuvo cargado de lágrimas. Las del intenso abrazo entre Rocío y Cristina, las del presentador, Jorge Javier Vázquez, que pedía perdón por haber atendido durante años solo una versión de la historia, y las de la protagonista que pasó de estar encerrada en sí misma ha exponerse sin pudor y sin miedo, en un proceso que se puede resumir en: De Rociito a Rocío Carrasco.