Masterchef Celebrity 7 expulsa a Fernando Andina y Norma Duval se queda el delantal negro

El quinto programa de Masterchef Celebrity 7 ha dejado fuera de las fogones a Fernando Andina. Una piña que se parecía más a una medusa, según dijo Jordi Cruz, tuvo la culpa de esta expulsión. El actor, que dejó el concurso con una sonrisa, se une así a los ya exconcursantes de este edición Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa, Ruth Lorenzo y Patricia Conde.

Además de la salida del actor Fernando Andina, la lucha por conseguir el pin de la inmunidad fue uno de los momentos importantes de la noche. Nico e Isabelle lucharon por la insignia frente a la ganadora de la anterior edición de MasterChef, María Lo. Esta se impuso con un postre entre el brownie y el tiramisú y no permitió que Isabelle y Nico se hicieran con el codiciado pin.

Para la prueba de exteriores el equipo trasladó sus cocinas al País Vasco, al valle salado de Añana. Allí, los dos equipos, encabezados por Norma Duval y Daniela Santiago han cocinado sendos menús con los que sorprender al jurado. Con los nervios a flor de piel, Norma Duval terminó llorando tras servir todos los platos, pero el veredicto de los jueces premió el trabajo del equipo de Norma. Los componentes del otro equipo, Daniela Santiago, Isabelle Junot, María Zurita, Fernando Andina y Nico Abad, tuvieron que colgarse el delantal negro.

La mejor de la prueba de exteriores resultó ser María Escoté, que pudo salvar a Daniela, así que el delantal negro de Daniela fue a parar a otra persona, Norma, quién tendrá que enfrentarse a la prueba de expulsión la próxima semana.

En la recta final del programa, Isabelle Junot, María Zurita, Fernando Andina y Nico Abad lucharon por la permanencia en el programa. La prueba para decidir quién dejaba el concurso consistió en replicar un postre: una piña de repostería. Según les explicó Santiago Segura, es un bizcocho borracho en el centro rodeado de compota, mousse de chocolate blanco y lima y glaseado de chocolate blanco, con hojas de fondant.

Según el jurado, todas las piñas tenían sus defectos, pero la peor fue la de Fernando Andina, que según Jordi, parecía una medusa. El actor se despidió con una sonrisa: "Estoy muy agradecido por haber vivido esto. Me he pasado noches enteras cocinando o estudiando recetas, pero lo he hecho, y lo he hecho pasándomelo muy bien".