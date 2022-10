Zac Efron: "He dejado de tener apego a las cosas materiales"

El nombre de Zac Efron se asocia al de un actor juvenil con un ejército de adolescentes idolatrando su imagen. Sin embargo, atrás queda su época en 'High School Musical', cinta que lo convirtió en una estrella adolescente y lo llevó a otros papeles del mismo corte en 'Hairspray', '17 otra vez', 'Malditos vecinos' y 'Baywatch: los vigilantes de la playa'. Tras caer en el infierno de las drogas y el olvido, Efron decidió tomarse un tiempo para afrontar su nueva etapa y se mudó a Australia para olvidarse de Hollywood. Allí, con su vida en suspenso, recibió el guion de 'Yo me encargo de la cerveza', de manos del director Peter Farrelly. Una oportunidad para demostrar que en Efron hay mucho más que físico y talento para cantar. Basada en una historia real, la cinta cuenta cómo Chickie Donohue (interpretado por Efron) decide viajar a Vietnam, con una bolsa de cervezas, para apoyar a sus amigos del vecindario, que están combatiendo en la guerra como soldados. Sin embargo, lo que comienza como un viaje bien intencionado se convierte rápidamente en una aventura sorprendente que cambiará su destino cuando Chickie afronte la dura y belicosa realidad. Con Farrelly a los mandos, después de ganar el Oscar con 'Green Book', la película es una mirada distinta a la guerra de Vietnam. Producida por Apple TV+, el largometraje se acaba de estrenar en la plataforma.

¿Se ha planteado en alguna ocasión cometer una locura como la que realizó Chickie?

Jamás se me ocurriría una idea así, pero puedo empatizar con lo que estaba pasando por la cabeza de Chickie cuando decidió ir a Vietnam. Imagino que tuvo que ser muy difícil ver marchar a sus amigos cercanos de Nueva York a la primera línea del frente y quiso ayudar. Creo que en otro momento de mi vida habría pensado que era un loco, uno de esos tipos chiflados capaces de caer de pie cada vez que mete la pata, pero todos hemos tenido amigos así y son necesarios. He conocido a Chickie y es un hombre sensacional. Me ayudó mucho a entender todo lo que hizo en aquel viaje.

¿Qué significa para usted el hecho de poder conocer a la persona que está interpretando?

Es un momento único. No sé cómo expresarlo con palabras, conocer al tipo que interpretas y vivir momentos de su vida. Recuerdo estar bastante nervioso e inmediatamente abrumado por la alegría de conocerle. Es un hombre feliz. Estaba entusiasmado por contar esta historia.

Chickie no es un héroe en el sentido tradicional, pero fue un verdadero héroe para sus amigos y para mucha gente. Su historia inspira empatía desde el principio, ¿no?

Es una historia cargada de emoción. Me encanta la hermandad y la camaradería entre Chickie y los amigos de su pequeña comunidad. Sin duda impacta su dedicación hacia los muchachos que se fueron y lucharon en Vietnam por su país. Me impresionó hasta dónde estuvo dispuesto a llegar para mostrar su apoyo. Simplemente creo que su acto de amistad fue increíble. En el transcurso de esta película, ves a un tipo normal en muchos sentidos que pasa por un infierno y evoluciona. Un hombre que cambia y aprende. Él es realmente los ojos y los oídos de la audiencia. Y esa es la parte divertida: desde la perspectiva de un civil, ver cómo habría sido estar en la guerra.

Este es un papel muy diferente para usted. Ha dejado de interpretar al galán al que estamos acostumbrados a verle. ¿Supone este personaje un nuevo rumbo en su carrera?

Prefiero no pensar en esos términos. Pero sé que esta película, esta experiencia, este tipo de trabajo, donde he podido colaborar con Peter Farrelly, Bill Murray y Russell Crowe, me ha permitido interpretar un nivel de narración más elevado y eso es realmente a lo que aspiro. Si fuera por mí, habría comenzado por este tipo de películas, pero no sé si estaba preparado en mi juventud para interpretar estos personajes. Me siento muy orgulloso de haber participado en este filme y de celebrar con mi actuación a un hombre como Chickie.

¿Cómo es Peter Farrelly?

Lo pasé muy bien trabajando con Pete. Siempre he querido trabajar con él porque creo que su trabajo demuestra una curiosidad que me llama mucha la atención. Con esta historia, en particular, había mucho por donde navegar. Hay un gran arco para este personaje. Está expuesto a los elementos, por lo que necesitamos mucha coreografía. Me sentí honrado de poder escuchar y presenciar un rodaje de Farrelly. Él sabía de mi necesidad de transformarme y confiaba en que me ayudaría. Ahora siento que he tenido mucha suerte de recibir su llamada en este momento de mi vida, porque no hubiera podido hacer esta cinta en mi juventud.

Usted decidió marcharse a Australia, ¿cuál es su relación actual con Hollywood? -No vivo en Hollywood.

Soy un hombre ambulante que transita con una camioneta de un lugar a otro. Me dedico a viajar, disfrutando de la naturaleza, caminando por el bosque y acampando. He dejado de tener apego a las cosas materiales, viajo con lo justo y disfruto con mi vida de otra manera. He vivido un proceso de adaptación a mi vida lejos de Hollywood.