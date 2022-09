El navarro Paul Alone es uno de los concursantes de 'Dúos increíbles', que llega este jueves a TVE

La 1 de TVE estrena este jueves 29 de septiembre, en prime time y presentado por Juan y Medio, un concurso musical donde se enfrentan dúos formados por cantantes que pertenecen a diferentes generaciones.

Entre los jóvenes participantes se encuentra el navarro Paul Alone, que comenzó a ser conocido tras su participación en 'La Voz', en 2016. Dos años más tarde, lanzó su primera canción, 'Solo ven'.

Pablo Sola se bautizó como Paul Alone en su salto a la música, que llegó casi por casualidad. Quería ser director de fotografía, pero un día, mientras estudiaba cine en Madrid, vivió una ruptura sentimental que le llevó a volcarse en la música. "Aunque yo ya tocaba y escribía, no me lo había tomado nada serio, pero a raíz de esa situación, comencé a escribir y a componer sobre cómo me sentía y fue como un primer contacto que me marcó", confesó a Semana.

El programa cuenta con un cartel de veteranos de lujo: Ana Belén, Antonio Carmona, Carlos Goñi, Diego Torres, Miguel Poveda, Sole Giménez, Víctor Manuel y Ainhoa Arteta.

Entre las jóvenes voces, la trayectoria de mayor recorrido es la de Antonio José y, con solo 17 años, La Cebolla es la benjamina. Todos los juniors tienen en común la calidad de sus voces y el éxito de sus temas, que suman millones de reproducciones en Spotify, en YouTube y en las redes sociales. Algunos han participado en otros formatos de televisión. Agoney, Chema Rivas, Marta Soto, Nía, Paul Alone y Yoly Saa completan el cartel.

MECÁNICA DEL CONCURSO

La selección de equipos y dúos comienzan con un sorteo y un juego. En los primeros programas, los artistas descubren quiénes son sus compañeros de equipo. Se forman dos equipos de veteranos y dos de jóvenes grandes voces, cada uno de ellos integrado por cuatro intérpretes. Para formar un dúo, los veteranos tienen que apostar por su posible compañero tan solo guiados por sus cualidades vocales. En esta fase no pueden verse, ni siquiera cuando interpretan por primera vez desde dos túneles en altura en el gran plató.

Para no ser eliminados, tienen que convencer al público en plató, quien decide con sus votos el ránking de las parejas musicales y, a partir del séptimo programa, qué dúos pasan a las eliminatorias.

Solo uno de los tres finalistas de la última emisión podrá obtener el trofeo de ‘Dúos increíbles’ y 25.000 euros para donar a una ONG de su elección.