TVE Polémica por una frase de Xabier Fortes tras la entrevista a Pedro Sánchez: "¿Bueno, muy bien, no?" El comentario del periodista al finalizar el espacio, cuando creía que ya no se le oía, no ha pasado desapercibido por los usuarios de las redes sociales, que no han dudado en criticarlo









Ampliar TVE Diario de Navarra TVE por el periodista Xabier Fortes, espacio en el que realizó un repaso a los principales temas de actualidad en España. Durante la entrevista, se pudo ver a un Sánchez muy cómodo que respondió a preguntas sobre la oposición, el Rey emérito o la inflación. Pero no han sido ninguna de estas cuestiones las que han generado polémica sino una frase que se escuchó al finalizar el diálogo entre ambos y cuando ya se habían despedido de los telespectadores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , fue entrevistado este martes por la noche enpor el periodista, espacio en el que realizó un repaso a los principales temas de actualidad en España. Durante la, se pudo ver a un Sánchez muy cómodo que respondió a preguntas sobre la oposición, el Rey emérito o la inflación. Pero no han sido ninguna de estas cuestiones las que han generadosino una frase que se escuchó al finalizar el diálogo entre ambos y cuando ya se habían despedido de los telespectadores. Tras el diálogo, una frase de Fortes, director y presentador de La noche en 24 horas, no ha pasado desapercibida para algunos usuarios de las redes sociales, que no han dudado en denunciarlo. Sánchez fue despedido por el periodista con un "sentidiño, boas noites", pero un micrófono que no se cerró a tiempo reveló cuál fue el siguiente comentario del periodista al presidente al término del programa: "Bueno, muy bien, ¿no?". Esta frase pronunciada por Fortes fuera de cámaras, cuando ya no se le tenía que estar escuchando, ha sido interpretada por muchos usuarios de las redes sociales como una señal de que Sánchez ya sabía qué preguntas exactamente le iban a formular. Uno de los primeros perfiles de Twitter en criticar esta frase ha sido la Plataforma TVE Libre, que en su descripción se definen como "Profesionales de RTVE unidos contra el sectarismo y el odio en RTVE". La plataforma ha compartido un vídeo de este polémico momento, seguido del siguiente mensaje: "La frase que delata en la despedida a Fortes y su entrevista pactada y psoebrera a Sánchez con el dinero de todos en la pública de todos que se ha apropiado la izquierda". En su cuenta de Twitter, Xabier Fortes ha querido contestar a las críticas que se estaban produciendo por su labor durante la entrevista y, especialmente, por esa frase final y ha dedicado un mensaje que acumula ‘Me Gustas’ y sentencia a todos aquellos que ponen en duda su trabajo como periodista: “Si de media hora de entrevista al Presidente del Gobierno, la única crítica de mis habituales acosadores en Twitter es una habitual frase hecha de cortesia tras una despedida, es que en realidad no tienen nada más que decir. Por lo tanto, muy agradecido por el elogio”. ETIQUETAS RTVE

Pedro Sánchez Pérez-Castejón