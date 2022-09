"Las cocinas de MasterChef son un lugar muy serio donde se viene a darlo todo", así comienza Pepe Rodríguez el primer vídeo promocional de MasterChef Celebrity 7 bajo la antenta mirada de María Escoté, Ruth Lorenzo y Lorena Castell. En estas imágenes podemos ver como Raquel Sánchez Silva, Miki Nadal y Juanma Castaño se convierten en profesores de una especie de Campamento MasterChef de verano que le servirá a los aspirantes para entender lo duras que son las cocinas.

"Yo no sabía que veía a la Mili, yo prefiero el fogón", dice una Norma Duval agotada frente a Raquel Sánchez Silva marcando el ritmo. Por otro lado, Miki Nadal le dice a los nuevos aspirantes que MasterChef es"lo más parecido a la Nasa que se van a encontrar en sus vidas" mientras Isabelle Junot investiga con el sifón. Cerrando este vídeo promocional, Juanma Castaño se presenta como el perfecto profesor de matemáticas para que los aspirantes sepan hacer buenos cálculos y controlar el tiempo. No queremos que les pase lo mismo que a Luismi en MasterChef 10 y que todo termine en un caos. "MasterChef es el infierno en la Tierra", como de costumbre Juanma Castaño no puede evitar soltar sus comentarios "positivos" sobre su experiencia. Lo que no esperaba es a un Nico Abad con muchas ganas que le gritara en el momento: "Me gusta el infierno".

La séptima edición de MasterChef Celebrity 7 llega este lunes a La1 tras el gran éxito de MasterChef 10. Norma Duval, Ruth Lorenzo, Patricia Conde, Lorena Castell, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Xavier Deltell, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr., Daniela Santiago, María Zurita, María Escoté, Nico Abad e Isabelle Junot lucharán por la victoria. ¿Quién es tu favorito? Así nos contaron cómo afrontan su entrada en las cocinas: vídeo.

Uno de ellos se convertirá en el sucesor de Miki Nadal y Juanma Castaño, ganadores de 'MasterChef Celebrity 6', que conquistó a jurado y espectadores en una final que siguieron más de 2,6 millones de espectadores (24,4% de cuota), récord de temporada.