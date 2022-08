HBO Max estrena la docuserie sobre los escándalos del actor Armie Hammer

HBO Max estrenará este viernes en España "La saga de los Hammer: escándalo y perversión", la docuserie de Discovery+ que profundiza en las acusaciones de violación y acoso vertidas el año pasado contra el actor Armie Hammer, quien saltó a la fama con la película "Call me by your name" (2017).

A lo largo de tres episodios la serie documental indaga también en el "oscuro y retorcido legado" de su familia, una dinastía multimillonaria envuelta en escándalos de perversiones sexuales, drogas y corrupción durante varias generaciones.

"Las acusaciones de violación y abuso presentadas contra Armie Hammer en los últimos años son solo la punta del iceberg cuando se trata de la familia Hammer", señala Jason Sarlanis, ejecutivo de Discovery+, en declaraciones recogidas en un comunicado de HBO Max España difundido este martes.

"Este documental proporciona una plataforma importante para los increíblemente valientes mujeres que se acercaron para compartir sus historias y esperamos que su coraje inspire a otros a continuar conversaciones significativas sobre el abuso en nuestra sociedad", añade.

El meteórico ascenso a la fama de Hammer se derrumbó cuando las víctimas ofrecieron sus testimonios sobre prácticas sadomasoquistas y fantasías caníbales a las que siguieron las acusaciones de violación y abuso presentadas contra Armie Hammer en 2021.

Dirigida por Elli Hakami y Julian P. Hobbs, la docuserie comienza en 2020 en la cima del ascenso a la fama de Hammer y cuenta con testimonios de la tía de Armie, Casey Hammer, y de varias víctimas del presunto abuso de Armie.