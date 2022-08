Jacob Petrus: "Entre meteorólogos la competencia es muy sana"

Una se imagina perfectamente a Jacob Petrus en este episodio que relata de su niñez: "Me gustaban mucho los animales, así que siempre salía al campo con un bote para coger alguno". Entre bichos y árboles se siente feliz y ha acabado por creer que la fortuna se puso de su parte cuando la nota no le dio para estudiar Periodismo. "Las cosas que más me gustan son la naturaleza y la comunicación. Y eso es lo que hacemos los meteorólogos".

Al mal tiempo, ¿qué cara le pone?

Yo siempre pongo buena cara, aunque por dentro esté que rabio y apretando los dientes.

¿Y a las olas de calor?

Soy el primero que las sufro porque llevo muy mal el calor, me cuesta. Así que este año les estoy poniendo menos buena cara porque hay que alertar e informar a la gente de que estos episodios van a formar parte de nuestro clima futuro. La gente no se siente directamente responsable, pero, si hemos llegado hasta aquí, ha sido por culpa nuestra.

¿Los meteorólogos tienen trucos para soportar 40 grados?

No. Aunque, como me gusta levantarme temprano, aprovecho que la temperatura es más baja a esas horas para ventilar la casa. Eso sí, me cuesta bajar las persianas, aunque sé que hay que hacerlo, para que no entre el calor porque no me gusta nada estar en esa penumbra en casa. Detesto el aire acondicionado porque me castiga mucho la voz.

¿Y para aguantar el chaparrón cuando se equivocan?

Yo siempre intento tomármelo de forma constructiva. Y, ante las críticas irracionales, me río e incluso hago bromas.

¿Se equivocan mucho los meteorólogos?

¡Noooo, qué va! Las predicciones a veinticuatro o cuarenta y ocho horas funcionan muy bien y tienen una posibilidad de acierto de más del 95%. No somos conscientes de la ventaja que supone poder avisar con antelación, como lo hemos hecho, de episodios como la tormenta 'Filomena' o las olas de calor. Somos unos afortunados. Claro que no sirve de nada avisar si luego no se toman medidas y pones a trabajar a la gente a las cuatro de la tarde con ese calor... Como dice un compañero, la lluvia es cosa nuestra (de los meteorólogos) hasta que llega al suelo.

¿Usted funciona con intuición o tiene que tirar de datos para predecir el tiempo?

Yo soy muy analítico, necesito datos, razones... Me sale el espíritu científico en el trabajo.

La 'basuraleza' es un problema de magnitud. Confiese, ¿alguna vez ha dejado un desperdicio en la playa o en el monte?

No, nunca. Estoy súper concienciado. No sé si cuando era joven y fumaba tiré alguna colilla en la playa, pero ahora te puedo asegurar que no hago ninguna de esas barrabasadas. Es más, me encargo de recoger.

¿Y si lo ve a hacer a otro?

Se lo digo, claro. El hecho de salir en la tele te da cierta autoridad moral. Es que voy por la playa y veo esa cantidad de basura y pienso: '¿Cómo hemos llegado a esto?'.

Los meteorólogos son cada vez más populares, ¿llegarán a convertirse en influencers? ¡Ya lo somos! Yo creo que siempre lo hemos sido porque somos unos personajes de la comunicación que nos hemos metido en las casas. Los mayores decían: '¡Cállate, que empieza el tiempo!'. Y lo que decíamos, iba a misa.

¿Tienen mucha competencia entre ustedes?

No, en absoluto. Y, si la hay, es una competencia muy sana. En nuestro mundo no hay cuchilladas o no me las han dado, que yo sepa. Nos tenemos cariño y respeto unos a otros.