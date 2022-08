Cómo saber quién está usando mi cuenta de Netflix

Cuando el número de aparatos conectados a una misma cuenta se supera, la plataforma de streaming no permite que se reproduzca su contenido en otro sitio. Netflix ofrece diferentes planes para acceder a su catálogo desde un dispositivo o desde dos o cuatro a la vez.la plataforma de streaming no permite que se reproduzca su contenido en otro sitio.

Si esto te ha ocurrido alguna vez, quizás hayas dudado del número de usuarios que están utilizando tu cuenta y que, nunca mejor dicho, no te salgan las cuentas con aquellas personas que has compartido tus claves. En estos casos, para asegurarte de que un desconocido no ha robado tus credenciales, puedes mirar desde qué lugares se ha iniciado sesión en Netflix.

¿CÓMO COMPROBAR SI TE HAN ROBADO LAS CONTRASEÑAS DE NETFLIX?

Inicia sesión en Netflix y entra en uno de los perfiles de la cuenta.

Pulsa sobre el icono del perfil que aparece en la esquina superior derecha y dirígete a 'Tu cuenta'.

Una vez ahí, accede a 'Mi Perfil' y ' Actividad de visionado'. En esta sección, aparecerá el historial de lo que se ha visto desde ese perfil.

En esta sección, aparecerá el historial de lo que se ha visto desde ese perfil. Justo entre el título de ‘Mi actividad’ y la lista de lo que se ha visto habrá un enlace para 'Ver los últimos accesos a la cuenta'. Clica para entrar.

Clica para entrar. Este apartado mostrará los últimos accesos a la cuenta, con la fecha y hora e incluso las IPs de los equipos desde los que se ha hecho y las direcciones.

Si alguno de los dispositivos que ves no te cuadra con el de las personas con las que compartes la cuenta de Netflix, lo ideal es cambiar de contraseña y avisar al resto.