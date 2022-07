Candela Serrat, actriz: "Estoy dispuesta a tocar todos los palos de mi profesión"

La actriz Candela Serrat (Barcelona, 35 años) se incorpora esta semana a la séptima temporada de la serie 'Servir y Proteger' (de lunes a viernes, 17:25 horas, La 1 de TVE) para interpretar a Julia, una abogada que trabaja incansablemente para un bufete de grandes empresas y clientes con mucho dinero, pero que sufre una crisis de identidad y decide montar su propio despacho para representar a gente más humilde. Con este personaje, la hija del cantante Joan Manuel Serrat, regresa a la pequeña pantalla donde ya ha trabajado en series de televisión como 'Estoy vivo' o la exitosa 'Seis Hermanas', vendida a cadenas de varios paíeses. La actriz, además de en la televisión, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria artística en el teatro, con directores de la talla de Mario Gas, Francisco Vidal y Joan Ollé.

Le toca interpretar a una abogada que parece buena.

Es una abogada que se ha dedicado a trabajar en un bufete muy prestigioso y le sucede algo en su vida que le rompe un poco sus esquemas y necesita un cambio de aire. Se da cuenta de que lo que necesita ahora mismo es defender a la gente que de verdad lo necesita y no es capaz de conseguir una buena defensa. Ella entra a ayudar al centro cívico y, a partir de ahí, va trabajando en los casos de Distrito Sur. Es una chica para todo.

¿Qué es lo que más le gusta de Julia?

Ella tiene un pequeño debate interno sobre su integridad. Se ha dedicado a trabajar mucho y escalar en su profesión. Es una persona que se dedica a su trabajo. Ha perdido de vista cuál era el objetivo de su empleo. Ahora va a volver a tener una oportunidad de regresar a lo que verdad importa, que es lo más bonito del personaje. El cómo ella entra a ayudar y a dar el cien por cien porque ha aprendido lo que de verdad hace falta.

¿Tiene Julia mucho de Candela Serrat?

Lo bonito de cada personaje es trasladarle todo lo que te puedes parecer. Candela Serrat es muy luchadora, como Julia. También es muy trabajadora y, sobre todo, con muchísimas ganas de cambiar el mundo con lo que ella tiene a su alcance y cambiar también el sistema de que la defensa solo la pueden conseguir los más poderosos y ricos.

¿Qué tiene que tener un personaje para que le atraiga y se anime a interpretarlo?

Para decir que 'no' a un personaje, lo único que puede pasar es que no sea para nada interesante. Es difícil encontrar algo que no sea atractivo. Siempre es un reto te manden lo que te manden, el poder interpretar algo diferente. Creo que se basa más en la capacidad de cada uno, como trabajador y actor, de poder hacer este papel interesante. A mí, personalmente, me gusta a interpretar cosas que no haya hecho. En este caso, he estado feliz porque he interpretado a un personaje que defiende a la gente.

Llega a una serie que lleva más seis temporadas en emisión. ¿Cómo ha sido el recibimiento?

'Seis hermanas' me dio mucha experiencia en la forma de trabajar. Estoy habituada a grabar una serie diaria y me gusta muchísimo. En esto no he tenido ningún problema. El equipo de 'Servir y Proteger' es maravilloso, es una gran familia y te reciben como tal.

'Seis hermanas' sigue expandiéndose fuera de nuestras fronteras, pese a que finalizó en 2017.

Para nosotros 'Seis hermanas' sigue bastante viva. Hemos sido una gran familia y seguimos estando muy presentes. En cuanto a trabajo, acaba de llegar a Italia hace un mes. Está empezando a emitirse y es difícil volver, tantos años después, a no hacer 'spoilers' para que ellos la puedan disfrutar a tope. Me están llegando mensajes de italianos, pero también el año pasado se estrenó en Grecia y funcionó muy bien. También hemos tenido la suerte de emitir en países de la Europa del Este y en Sudamérica, donde está teniendo un gran recibimiento. Aunque se acabara el rodaje de la serie, sigue muy viva entre nosotras.

¿Rodar una serie de época es divertido?

Grabar una serie de época, ambientada en otro periodo de tiempo, es maravilloso porque hay un valor de algo que ya sabes que no vas a vivir, que ya ha pasado y a lo que se le da mucho cuidado. Te diviertes muchísimo. Esa transformación para los actores es bellísima. También me hacía mucha ilusión hacer ya algo contemporáneo, porque en teatro también me ha tocado mayoritariamente hacer época. Aprecio muchísimo una ficción actual, donde el trabajo va a otro lugar y no te debes preocupar tanto del lenguaje y vestuario, sino que te centras más en otras posibilidades de algo que es tan cercano a ti. Eres, por decirlo de alguna manera, más libre.

He leído que le gusta cantar. ¿Va a seguir con esa faceta artística?

He tenido la suerte de poder hacer mis cosas ahí también. Es como todo, que llegue un proyecto bonito, que nos guste y que también yo guste a quien tenga que dirigir el proyecto. Y para adelante. Con todo lo que tenga que ver con mi profesión, yo estoy dispuesta a tocar todos los palos.