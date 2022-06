'El Hormiguero': El chef Dani García da las claves para que un restaurante funcione

El chef Dani García visitó este lunes por primera vez el plató de 'El Hormiguero'. El malagueño, uno de los cocineros más reconocidos, no dudó a la hora de responder a la pregunta que le formuló Pablo Motos sobre los consejos básicos "para abrir un restaurante de barrio y que fucione". Su contestación fue concisa: "Sentido común".

"Si está en un barrio donde la gente puede pagar un precio medio de 12, 14 o 18 euros, haz un restaurante para este tipo gente. La clave es tener el dato y hacer algo para ellos", argumentó.

Dani García enlazó su ejemplo con su experiencia personal. "Cuando fui a Nueva York por primera vez, llegué con esa idea de que yo era un cocinero de alta cocina y que lo que hacemos en España es único. Pero Nueva York me cambió a mí y no al revés. Sin embargo, tú vas con esa impresión. Aprendes que estás para cocinar para la gente y no para lucirte tú. Hay que hacer feliz a la gente que va a tu restaurante, no tu lucimiento, y ahí está el sentido común: ofrecer cosas que crees que pegan ahí", explicó.

Motos aprovechó también para interrogarle sobre uno de los "debates" que más controversia genera: la tortilla de patata, ¿con o sin cebolla? "Sin cebolla", aseguró el chef. "La cebolla le aporta dulzor. Tú tienes que saber hacer una grandísima tortilla de patata con patata, huevo, sal y aceite. Ahí es cuando demuestras", afirmó.

Dani García también relató el motivo por el que cerró su restaurante tras conseguir su tercera estrella Michelín, una decisión que sorprendió y generó mucha polémica.

El chef contó que en ese momento recibió un mensaje muy duro de su madre: "No quiero que seas mi hijo". Confesó que nadie le entendió entonces pero que con el tiempo todos comprendieron que fue una buena decisión.