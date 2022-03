Megan Maxwell no se corta con Jordi Évole y le propone ir a un club 'swinger'

Megan Maxwell, autora de novelas románticas y eróticas que ha vendido más de 5 millones de libros, fue la protagonista de 'Lo de Évole', este domingo en La Sexta. María del Carmen Rodríguez del Álamo es el nombre real de esta escritora, que cuenta con una legión de seguidoras que se hacen llamar 'Las Guerreras'.

Megan Maxwell, quien la mayoría cree que es una autora anglosajona, recordó con Évole cómo fueron sus inicios cuando todas las editoriales le decían que no. "Algunas me decían que los personajes de mujeres que escribía tenía mucho carácter y que tenía que rebajar", aseguró. Tardó más de 12 años en conseguir que las editoriales publicaran sus novelas eróticas, pero en este tiempo su éxito no ha hecho más que incrementarse gracias al boca a boca. De la saga 'Pídeme lo que quieras' ha vendido un millón de libros.

Sobre cómo es el proceso de 'creación' de sus novelas, la escritora comentó que tiene "mucha imaginación", pero que hoy en día "existe una cosa que se llama 'San Google' que te cuenta muchas cosas". Además aseguró que también se nutre de las experiencias que le narran "amigos y amigas".

Jordi Évole le preguntó, entre otras cuestiones, por el mundo 'swingers', el mundo del intercambio de parejas, y aunque Maxwel confesó que nunca ha participado, no dudó en invitar al presentador a probar la experiencia: "¿Vamos?"

El periodista habló también con seguidoras de las novelas de la exitosa autora y abordó con Megan otros temas como la sexualidad y la información que tienen los más jóvenes sobre ella. Además, quiso saber si le molestaba que la gente dijera que escribe "porno para mamás". "Me molesta muchísimo. No pienso que hago porno para mamás sino que escribo novela erótica. Pienso que cualquier cosa que hagamos las mujeres se nos tiene que criticar. Si en este caso nos está gustando la novela erótica donde nos aparecen unos tipos increíbles que nos hacen soñar, entonces ya es porno para mamás. En cambio el porno para hombres lleva toda la vida y yo nunca he escuchado porno para papás", argumentó.

Évole no desaprovechó la oportunidad para consultarle como sería para ella un final perfecto para esa entrevista. "Entonces el presentador de 'ojitos' azules, tras mirar eternamente a la escritora de 'ojitos' verdes, se dieron una oportunidad. Salieron por la puerta y pensaron en el más allá", empezó relatando la escritora.