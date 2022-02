‘Pam & Tommy’, mucho más que un vídeo sexual casero

Ocurrió mucho antes de que OnlyFans llegara a nuestras vidas y de que algunas celebridades se animaran a compartir sus intimidades a través de la plataforma, antes incluso de que la pornografía bajo demanda inundara internet. De hecho, la World Wide Web era entonces un conjunto de textos, imágenes, gifs y enlaces más bien estático, que apenas dejaba entrever la inmensidad de lo que estaba por llegar. En aquel contexto, en la primavera de 1996, apareció de la nada un vídeo sexual protagonizado por Pamela Anderson (Lily James) y Tommy Lee (Sebastian Stan). La pareja lo había grabado durante su luna de miel y lo había guardado en una caja fuerte.

Pam & Tommy, una serie producida por Hulu que llega a España de la mano de Star, el sello adulto de Disney+, explica con todo lujo de detalles cómo se filtró un cinta que acabó llegando a todos los rincones del planeta cuando se subió a la web en 1997. Lo hace contando la historia del otro gran personaje de la trama, Rand Gauthier (Seth Rogen), un carpintero que trabaja para la pareja recién casada en la mansión que Tommy Lee, el batería de Mötley Crüe, tiene en las colinas de Malibú. A Rand el ego desmedido y los cambios de humor y opinión del batera le están volviendo loco, no solo porque tras montar varios de los muebles le ha hecho volver a cambiar todo de sitio, sino porque aún no ha adelantado nada del presupuesto con el que el contratista contaba para hacer las obras. Mientras tanto, a él le van tan mal las cosas que no puede ni pagarse la televisión por cable. La situación cada vez es más tensa y tras una última humillación, el músico acaba echando a todos los operarios de la casa, sin pagarles un duro. Rand lo deja estar. Cree que el karma pondrá a cada uno en su sitio, pero cuando regresa a la mansión para recoger sus herramientas, Tommy lo encañona con una escopeta gritándole que salga de su propiedad. En ese momento decide que él se va a convertir en el karma.

Así es como comienza el primer capítulo de una serie que detalla cómo Rand planificó el robo durante el verano, anotando los horarios de la pareja de estrellas, hasta que por fin en octubre de 1995 se adentró en la mansión y se llevó la enorme caja fuerte en donde, además de las joyas y el dinero que esperaba encontrar, se topó con la cinta de marras, un vídeo de 54 minutos de duración que jamás debería haber visto la luz.

Cuesta pillar el tono a Pam & Tommy, porque cada uno de los tres capítulos que se han subido hasta el momento a la plataforma presenta los temas desde distintas perspectivas. Si en el primero asistimos al declive de Rand, con el drama como género indiscutible -Rogen está soberbio-, en el segundo se nos transporta unos meses atrás, al momento en el que la actriz y el músico se conocen. Y aquí la asunción de la comedia resulta mucho más clara, con una Pamela que asegura estar harta de los chicos malos y un Tommy, hasta arriba de éxtasis, que mantiene un hilarante diálogo con su pene para expresar cuán enamorado esta de Pamela apenas dos o tres días después de conocerla. La puntilla llega tras la luna de miel cuando el uno al otro, incómodos, se preguntan cuál es su película o su plato favorito. Incluso en la ecléctica selección musical parece divagar una serie que sí que tiene las cosas más claras a la hora de describir la época.

NOTABLE AMBIENTACIÓN

Una época, la de los noventa, en la que los cines X empezaban a perder espectadores en detrimento de las cintas VHS y proliferaban las productoras de cine porno con la llegada del vídeo doméstico, mucho más económico. Se daban también los primeros pasos de una primitiva internet, con apenas 30 millones de usuarios, que trataban de encontrar lo que buscaban con servicios como Yahoo o Altavista. Pamela Anderson era entonces una de las grandes estrellas de la televisión estadounidense. Su papel como C. J. Parker en Los vigilantes de la playa no tenía muchas líneas de diálogo, pero su voluptuosa figura hizo que pronto los espectadores se olvidaran de Erika Eleniak, a la que sustituyó tras tres temporadas. Tommy Lee, en cambio, estaba en horas bajas, como apunta de forma un poco burda la ficción. La llegada del grunge en los noventa acabó por enterrar a grupos como Mötley Crüe que alcanzaron la gloria en los 80.

Robert Siegel, creador de la ficción, se ha inspirado en el artículo que Amanda Chicago Lewis publicó en la Rolling Stone en 2014, un texto en el que la periodista habló con el propio Rand, así que tiene lógica que prevalezca el punto de vista de quien finalmente filtró la cinta. Pero como sucedía en aquel artículo, la ficción también cuestiona la moralidad y la ética de Rand y coloca a Pamela, que estrenó ese mismo año Barb Wire con resultados funestos, como la gran víctima de la filtración de un vídeo que solo habían grabado para ellos mismos.