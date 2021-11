Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer de mama 

Ana Rosa Quintana ha anunciado este martes 2 de noviembre en su programa matinal en Telecinco que tiene cáncer de mama. "Hoy quiero explicar que me han detectado un carcinoma en una mama. Está localizado y requiere un tratamiento intenso", ha explicado. La periodistaha anunciado este martes 2 de noviembre en su programa matinal en Telecinco que tiene"Hoy quiero explicar que me han detectado un carcinoma en una mama. Está localizado y requiere un tratamiento intenso", ha explicado.

La veterana periodista ha señalado que dejará el programa durante una temporada. "Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia", ha confesado antes de despedirse de sus compañeros y de los telespectadores.

Ana Rosa se ha mostrado optimista y ha recordado la importancia de las revisiones periódicas. "Sé que me voy a curar. Me espera un camino complicado, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Estoy tranquila, confío en mis médicos y soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que se lo sigáis dando a ellos", ha dicho.