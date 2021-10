"En domingo, la exigencia informativa es la misma"

La actualidad no para tampoco en domingo. Antena 3 ofrece esta tarde (19.45 horas) 'Antena abierta', un formato semanal telonero del informativo que presentan cada fin de semana Matías Prats y Mónica Carrillo y que arrancó hace dos semanas en la tarde dominical. La cadena apuesta así por el directo y la información en una franja en la que los espectadores estaban acostumbrados a seguir el tercer 'Multicine'.

Sin embargo, el grupo probó recientemente a la misma hora varios especiales informativos sobre la situación en La Palma, que demostraron que la audiencia tiene interés por saber lo que pasa en el mundo también el último día de la semana.

'Antena abierta' ofrece contenidos de actualidad, cercanos y "muy centrados en las preocupaciones sociales, a través de análisis, reportajes y conexiones en directo desde los focos de la noticia". El nuevo programa de Antena 3 está producido por los informativos y se emite desde el mismo 'set' de las noticias, con los "medios técnicos más vanguardistas al servicio de la información". Al frente del formato están dos rostros conocidos para los espectadores que, pese a su juventud, ya cuentan con una larga trayectoria en el grupo de comunicación: Angie Rigueiro y Ángel Carreira. "Hemos trabajado juntos en muchas ocasiones. Más allá de lo que ve el espectador, hace años que coincidimos en la redacción y somos amigos, así que creo que esa sintonía personal se va a trasladar al programa nuevo", dice el periodista. "Los domingos son tan exigentes informativamente como cualquier otro día", coinciden ambos profesionales.

El gallego ya copresentó recientemente, junto a María José Sáez, la primera edición de 'Antena 3 Noticias', durante las vacaciones de Sandra Golpe. Se convirtió en agosto el espacio más visto del mes. Carreira procede de la redacción de Antena 3 en Galicia, donde comenzó a trabajar en verano de 2006. "Me contrataron para una sustitución porque ese verano la comunidad estaba asolada por una ola de incendios y hacían falta refuerzos. Fue mi primera cobertura para Antena 3 Noticias. Esa etapa en Santiago de Compostela es imborrable para mí por lo que significó en lo personal y lo profesional", confiesa.

Lo del periodismo, cuenta, le viene desde pequeño. "Jugaba con mis amigos a hacer programas de radio, y junto a mis primos grabábamos pequeños cortos y programas en los que los protagonistas eran nuestros abuelos y familiares", recuerda. Y de ahí, a colaborar en el nacimiento de la televisión de su ciudad natal: "Siempre me apasionó la comunicación, hasta el punto de quitar horas al sueño o al estudio de alguna asignatura para dedicarlo a proyectos que me ilusionaban, como el nacimiento de la televisión local de Lugo, mi ciudad. Sin darme cuenta, lo tenía meridianamente claro. Así que no tuve más remedio que licenciarme en Comunicación Audiovisual".

Quince años después de su llegada a la cadena, comparte ahora redacción con Matías Prats y Mónica Carrillo en la edición de fin de semana. "Suena muy tópico, pero sí, es un sueño hecho realidad trabajar al lado de los dos. Es un honor sentir personalmente el apoyo constante de Matías, que no solo es una leyenda, sino una buena persona, divertido y un profesional que hace que lo difícil parezca fácil", desvela.

CALIDAD Y RESPONSABILIDAD

Por su parte, Rigueiro, que nació en Buenos Aires, comenzó en los medios de comunicación en la CNN de Estados Unidos en Atlanta, aunque no fue hasta el año 2012 cuando fichó por Antena 3 como reportera de la sección de Sociedad y Cultura. Pasó a plató como presentadora del informativo matinal y, más recientemente, se ha hecho cargo de la información deportiva.

"He cubierto PP, PSOE, Ciudadanos, Congreso y Casa Real, así que fueron unos años muy buenos y enriquecedores. Hay muchos momentos especiales que guardo. Coberturas históricas, retransmisiones desde el plató que te obligan a crecer cada día", rememora. En su caso, también la pasión por el periodismo le viene desde muy joven. "Soy la pequeña de cuatro hermanos que me llevan bastante diferencia de edad y me fascinaba entrevistarles y escribir sobre sus vidas y sus peleas adolescentes con mis padres (risas). No recuerdo haber querido ser otra cosa que no fuera periodista", asegura.

Ambos profesionales coinciden en que "es muy gratificante saber que el espectador" elige los informativos de Antena 3 "como primera opción para estar al día".