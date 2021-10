Miki Nadal entra de nuevo en las cocinas de MasterChef, que abandona Victoria Abril

MasterChef Celebrity vivió este lunes un programa con emociones dobles, ya que además de la expulsión semanal, el concurso repescó a uno de los concursantes eliminados.

Pero antes de llegar a ese tramo final, el reality también dejó momentos muy comentados por sus fieles seguidores. David Bustamante se erigió en el mejor en la primera prueba, que contó con la visita de Bibiana Fernández y Anabel Alonso. El cántabro destacó replicando el plato que le tocó en suerte tras un juego en el que los concursantes tenían que adivinar el título e intérprete de unas canciones.

Bustamante recibió emocionado los halagos del jurado por su elaboración de una crema de arroz y alubias con aceite de cebollino texturizado, alcachofas salteadas y crujiente de arroz, que dedicó a la memoria de su abuelo 'el Rosalío'.

En la prueba de exteriores, que se llevó a cabo en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste en Cáceres, triunfó el equipo azul, formado por Verónica Forqué, Carmina Barrios, Juanma Castaño e Iván Sánchez, que fue elegido el mejor de la prueba.

Los delantales negros fueron para Arkano, Bustamante, Belén López, Eduardo Navarrete y Victoria Abril, que se debieron enfrentar más tarde en plató a la prueba de expulsión. Los concursantes tuvieron que realizar varias elaboraciones para preparar un menú para toda la semana, equilibrado, con sabor y fácil de conservar. Una prueba de 'batch cooking'.

Y fui ahí donde Victoria Abril no estuvo a la altura exigida para continuar en el concurso. “Estas siete semanas me han agotado como los cincuenta últimos años de cine”, confesó la actriz, que también reconoció que MasterChef había sido para ella una tabla de salvación. “MasterChef me ha salvado la vida. Yo salía de una depresión y de una crisis existencial grave por el COVID. Estaba reponiéndome en mi casita de Málaga con mi cocina, entonces llegasteis vosotros y me dije a mí misma que podría estar bien. Este talent de toma la cabeza y no hay nada más, ni hijos, ni novios, ni mundo”, reveló. Antes de abandonar las cocinas, la actriz apostó por Bustamante como ganador del reality.

Esta noche despedimos a Victoria Abril de la aventura de #MCCelebrity. Gracias por regalarnos tu talento y formar parte de esta gran familia https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/rmYuOoHobG — MasterChef (@MasterChef_es) October 25, 2021

El contrapunto a esta despedida fue el regreso de Miki Nadal a las cocinas del programa. El cómico fue el mejor de los exconcursantes, que debieron realizar el mismo reto que el planteado a los poseedores de los delantales negros. El dúo 'Castaño-Nadal', que tanto juego está dando en esta edición, vuelve a estar junto.