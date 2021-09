Terelu cocina"gafas al horno"en Masterchef Celebrity 6

La tercera gala de Masterchef Celebrity tenía la técnica del flambeado como ingrediente principal del programa. Los concursantes tenían 75 minutos para cocinar todos los platos flambeados que pudiesen, dulces o salados, pero eso sí, conteniendo los ingredientes secretos que se iban encontrando en unas cajas cerradas.

El jurado, compuesto por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, esperaba las recetas de los aspirantes. Además, estaba para degustar las creaciones Antonia Dell'Ate, invitada especial del programa.

En general, las prisas no son buenas consejeras, y en la cocina, tampoco. Pudo comprobarlo Terelu Campos, quien protagonizó uno de los momentos más divertidos que se ha vivido en el programa hasta la fecha.

A la colaboradora de Viva la vida se le cayeron las gafas al horno encendido y en pocos minutos sus anteojos quedaron deformados. Ante tal contratiempo, Terelu Campus afirmó: "Gafas al horno. Seguro que nadie ha hecho esto antes". Además, se lamentó: "No veo nada sin ellas y no tengo más".

Como era de esperar, tras el momento histórico, Jordi Cruz hacía su veredicto: "Terelu ha tardado mucho en traer su plato, pero han venido después bien seguiditos. Flambeado flojito en general, no se percibía, no tenía potencia, no se percibía nada. Lo mejor creo que era el contramuslo con manzana que tampoco destacaba".

Y añadía irónico: "Pero si hay un plato a destacar, el que más nos ha gustado, donde hemos visto que lo habías entendido, ese era la fondue de gafas", afirmó entre risas.

Eduardo Navarrete resultó el preferido del jurado mientras que Belén López y Verónica Forqué presentaron muy pocos platos y fueron las perdedoras de este reto.