José Yélamo: "Prefiero a los expolíticos en televisión que en los consejos de administración"

El nuevo presentador de ‘La Sexta noche’ llega al plató tras patearse las calles en busca de información y con muchas horas de guardia tras el personaje del momento. José Yélamo (Cádiz, 1984) se conoce los engranajes del periodismo y del ‘lenguaje’ del canal de Atresmedia. Tiene experiencia y por eso, dice, no le costó “en absoluto” aceptar ser el sustituto de Iñaki López en el formato que se emite este sábado a las 21.15 horas. “Me dio mucha alegría e hizo ilusión. Me reconfortó además ser elegido porque llevo en la casa más de una década, creciendo y aprendiendo de la mano de grandes profesionales”, cuenta.

Él reivindica que se apueste por un trabajador de La Sexta, que ha pasado muchas horas en la redacción y también como reportero. Anteriormente estuvo en TVE y en Telecinco, y ahora se encontraba integrado en el equipo de ‘Más vale tarde’. Hasta que recibió la propuesta de ‘La Sexta noche’. “A veces se apuesta, y es lícito, por grandes fichajes más populares, pero yo también tengo mis tablas y estoy seguro de que la experiencia va a ser buena”, defiende.

Su nueva compañera de plató, la periodista Verónica Sanz (Barcelona, 1982), a quien conoce desde “hace más de diez años”, confiesa que le generó una cierta inquietud cuando conoció la marcha de Iñaki López porque “había hecho un tándem maravilloso” con él. Pedía a una “persona que fuera un gran profesional, pero también un buen tío”. “Tener a un compañero con el que te llevas bien y no sea un ego caminante es muy importante porque el trabajo es todos los días y te tienes que enfrentar a situaciones de mucha tensión. La elección de Yélamo es perfecta”, destaca Sanz.

El presentador, eso sí, avisa de que el formato continuará con el mismo espíritu de los últimos nueve años, que le ha servido para convertirse en la referencia informativa del sábado noche. “Habrá caras nuevas y un aire distinto -explica-, pero la estructura va a ser muy reconocible. La novedad más visible desde el minuto uno soy yo. A ver cómo reaccionan los espectadores”.

En el programa de esta noche, el equipo se desplaza a La Palma para conocer de primera mano, y en directo, las consecuencias de la erupción volcánica.

PERIODISMO DE CALLE

Yélamo cambia de registro con una sensación de echar de menos la “parte más romántica” del periodismo: aquella que te permite estar en el centro de la noticia y ser testigo de la actualidad más intrépida.

“A veces sí que echo de menos la calle. Mi experiencia profesional más reconfortante como periodista fue con 19 años, como becario de un periódico de Cádiz. Me iba con una libreta y un bolígrafo a que una señora me contara su vida, y luego a la redacción. La magia de ir a un sitio y después trasladarlo a la sociedad quizás ahora la hemos perdido estando en plató”, dice.

Sin embargo, reconoce que es también muy “satisfactorio y estimulante” estar al frente de un gran programa, con un “equipo desplegado por toda España”. “Ahora no pasamos ni frío ni calor”, señala entre risas. “Estar fuera te nutre como periodista y te permite contar las cosas de otra manera”, añade.

NO A LOS NEGACIONISTAS

Ambos comunicadores coinciden, eso sí, en que en ‘La Sexta noche’ no tendrán cabida “aquellas personas cuyo discurso atente contra los derechos humanos o las verdades científicas”. “Sobre todo los que señalan o alientan un discurso de odio. No hay nada que escuchar de ese tipo de personas”, expone Yélamo. Tampoco, avisa su compañera, habrá hueco para los antivacunas y negacionistas del covid. “Los avances en la ciencia nos están permitiendo retomar nuestras vidas. Nadie que venga a decir que una vacuna no sirve o que el virus no existe va a caber en nuestro programa”, adelanta.

Sí habrá, en cambio, presencia de expolíticos en una época en que los exvicepresidentes y exministros, como Pablo Iglesias o Carmen Calvo, están copando las tertulias radiofónicas y televisivas. “Prefiero que los políticos utilicen las puertas giratorias que les conducen a los platós de televisión y no las que llevan a los consejos de administración”, defiende el gaditano.