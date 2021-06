Samantha Vallejo-Nágera: "Las críticas me sentarán mal cuando me ataquen con sinceridad"

Actualizada 08/06/2021 a las 06:00

Con su negocio de catering afectado por la pandemia y con la ilusión de abrir un nuevo restaurante en Pedraza, la chef Samantha Vallejo-Nágera (51 años, Madrid) repite por novena vez como jurado en el exitoso 'MasterChef'. El programa de La 1 viaja mañana (22:30 horas) a Talavera de la Reina (Toledo) para cocinar con Carlos Maldonado, el primer y único aspirante del formato culinario que tiene una estrella Michelin.

¿Cree que 'MasterChef' se ha acercado más al género del 'reality' con concursantes que son más personajes?

'MasterChef' lo hacen los concursantes. Pepe, Jordi y yo somos los de siempre, y es verdad que cada vez nos llevamos mejor. Esta edición la llamaría como la más normal, porque la gente es normal. Cuando hacen un casting, ven a la gente y al final pues hay un nivel de cocina, hay unas habilidades sociales y gente que mola. Este año son muy cocineros, muy luchadores y muy competitivos. Es verdad que la franja de edad es bastante reducida, tienen más o menos los mismos perfiles. Y luego nosotros somos televisión y hacemos espectáculo. Lo bueno es que los tres jueces somos complementarios, y eso es importante.

¿Con quién se lo pasa mejor? ¿Con famosos o con los anónimos?

A mí los anónimos me encantan, ellos tienen esa cosa de quede verdad se quieren dedicar a la hostelería y eso se nota. Ahora que estamos acabando de grabar el de anónimos, estoy deseando grabar el 'Celebrity'.

Y luego también me encantan los niños, yo soy superniñera y este año me lo he pasado genial. Estoy encantada con todas las ediciones, lo disfruto muchísimo.

¿Sus niños tienen el gusanillo de la cocina?

Roscón quiere ir a 'MasterChef' todos los días. Hace una tortilla de patatas y todos los días me cuenta que este año quiere ir a 'MasterChef Junior'. Es muy gracioso, le encanta el programa. Mis hijos se lo pasan bien viéndolo. Engancha desde el principio y les gusta ser parte de esos personajes que acaban entrando en todas las casas y saber que están desconectados, que su vida es cocinar, sacar los cuchillos, pasarlo bien y disfrutar de una experiencia.

Está siendo un año muy difícil para el sector de la hostelería, ¿cómo le ha afectado la pandemia a su catering?

Pues parado porque hay que tener en cuenta que nosotros estamos acostumbrados a hacer un servicio para grandes números de personas y eso ha desaparecido. Al sector del catering, la pandemia nos ha fulminado.

No se pueden reunir personas. Trabajamos para eventos de 1.000, 2.000 o 500 personas; bodas o fiestas de empresas. Los caterings han desaparecido y está parado. Hemos disfrutado más de las grabaciones de 'MasterChef' porque hemos estado centrados en ellas. Estoy disfrutándolo muchísimo.

Pero ha tenido la valentía de abrir su propio restaurante en Pedraza (Segovia) en plena pandemia. ¿Cómo está siendo la experiencia?

He abierto mi restaurante casa-taberna en Pedraza, en plena pandemia, porque ya había comprado la casa y había empezado a hacer las obras y claro, qué hago, ¿no lo abro? Por números quizás habría sido más rentable no abrir todavía, pero con la ilusión que tienes por un negocio nuevo, pues deseando que la gente pueda venir a vernos y a comer chuletón. Y espero que dentro de poco podamos grabar una prueba de 'MasterChef'.

¿Cómo lleva las críticas? Se le cuestionó por aquel episodio en redes en que decía a su hijo que los chicos bailan con las chicas...

Si yo de verdad me sintiera atacada por cosas reales de las que yo hable o piense... Si fuera una fanática con una ideología radical, a lo mejor me sentiría atacada. Pero sabéis que fue una cosa sin querer, totalmente verbal, de la que pedí perdón porque no era mi intención.

Las críticas me sentarán mal cuando alguien me ataque con sinceridad sobre algo. La gente desgraciadamente en España opina siempre negativamente detrás de un perfil social anónimo y luego les cuesta decirte las cosas a la cara. Si tengo un fallo, dímelo a la cara. Yo soy como soy, intento tener un perfil real, en las redes cuento mi rutina como madre y cocinera. Al que no le guste, que no me siga.

Su hija mayor parece que va a seguir el camino de la hostelería, ¿no?

Cloe acaba de cumplir 18, y todavía está en el cole, pero va a estudiar hostelería el año que viene. Yo la animo. Lo está haciendo ella todo, dejo que lo disfrute como una más. No quiero meterme en medio.

Quiero que sea ella, que haga sus cosas. Ahora trabaja los fines de semana en la casa-taberna, y están todos encantados con ella. Y si se presenta a 'MasterChef', la voy a zurrar igual (risas).

Este año el casting tiene muchas mujeres...

Me parece muy bien que estemos los hombres y las mujeres por igual en todos lados.