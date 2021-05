Amazon Prime presenta 'LOL: Si te ríes pierdes', el 'Gran Hermano' de la risa

Actualizada 10/05/2021 a las 15:10

Diez cómicos encerrados en una casa llena de cámaras que detectan la risa bajo la atenta mirada "del villano" Santiago Segura y “su esbirro” Xavier Deltell, esa es la base de 'LOL: Si te ríes pierdes', el nuevo programa concurso de Amazon Prime Video que se estrenará el próximo viernes 14 de mayo.

“Cuando me llamaron me hicieron muy feliz porque me gusta la idea de ser el malo. Cuando veía las películas de James Bond yo quería ser el villano”, ha contado en una rueda de prensa celebrada este lunes el actor y cineasta Santiago Segura ('Padre no hay más que uno' y 'Torrente').

En este concurso, Segura reta a 10 reconocidos cómicos españoles durante 6 horas para ver quién es el último en reír y consigue el premio de 100.000 euros, que podrán donar a una ONG de su elección.

Los cómicos participantes son Yolanda Ramos, Silvia Abril, Rossy de Palma, Paco Collado, Mario Vaquerizo, El Monaguillo, Edu Soto, David Fernández, Carolina Noriega y Arévalo.

Encerrados en una casa con cincuenta cámaras, los concursantes convivirán hasta ser expulsados por reírse y tratarán al mismo tiempo de hacer reír a sus compañeros. Primero habrá una tarjeta amarilla y a la segunda risa llegará la expulsión de la casa.

“Es un formato tan diferente que mezcla comedia, improvisación, concurso, encierro (...) Para ellos es muy complicado porque están acostumbrados a hacer comedia, a que todo el mucho se ría y están en un sitio donde nadie se ríe pero están deseando reírse", ha apuntado por su parte Oscar Proll, jefe del departamento Spanish Unscripted Originals de Amazon Prime Vídeo.

'LOL: Si te ríes, pierdes' está producido por Endemol Shine Iberia (Banijay Iberia) y cuenta con Miguel Martín como showrunner, quien ha explicado que con esta "idea sencilla" se logra "hacer un programa entretenidísimo y divertidísimo”.

"Un programa normalmente tiene guion, escaleta, hay un orden, hay una previsibilidad y la premisa de esto es justo la contraria. Encierras a diez personas con un talento gigante con la premisa de hacerse reír. Eso con el paso de las horas provoca una especie de demencia en ellos y poco a poco se les va el personaje y acaban haciendo todo tipo de locuras”, ha asegurado.

El próximo viernes 14 Amazon Prime Video publicará cinco episodios del concurso mientras que el viernes siguiente emitirá el último, donde se conocerá al ganador.

Esta nueva producción de la plataforma es una adaptación del popular programa japonés de Amazon Original "HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental", producido y protagonizado por Hitoshi Matsumoto, quien lidera a 10 cómicos en una batalla de risas a puerta cerrada.

El formato ha sido replicado en exclusiva para Prime Video en Italia (presentado por Fedez) donde se ha convertido en la producción más vista en el servicio, Alemania (presentado por Michael Herbig), México (presentado por Eugenio Derbez), Australia (presentado por Rebel Wilson), Francia (presentado por Philippe Lacheau) e India (presentado por Boman Irani y Arshad Warsi).

Con nosotros harás una excepción, ¿no, @SSantiagosegura? #LOLEspaña, disponible el 14 de mayo en Prime Video. #LOLSiTeRíesPierdes pic.twitter.com/yEGA1zyCXs — Prime Video España (@PrimeVideoES) May 7, 2021