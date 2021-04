'Paraíso', una 'Stranger Things' a la española

Actualizada 21/04/2021 a las 06:00

No hubo, durante la presentación de este matres, 20 de abril, mención alguna a 'Stranger Things', pero sí a los referentes de los que se han servido los creadores de la serie de Netflix para construir su exitosa ficción: el cine fantástico de Steven Spielberg y Robert Zemeckis y películas míticas como 'Los Goonies'.

'Paraíso', la nueva serie que Movistar+ estrenará el 4 de junio, camina por la misma senda y busca no solo llegar a ese público talludo que devora con fruición todas esas referencias, sino también a los niños y adolescentes que disfrutan con una buena aventura.

La historia se sitúa en el año 1992 y en el ficticio pueblo de Almanzara de la Vega, ubicado en la costa valenciana. En esta idílica localidad acaban de desaparecer tres chicas durante una fiesta en la discoteca que da nombre a la serie. Javi, el hermano de una de ellas, tratará, junto a su pandilla de amigos, más bien inadaptados, de unir las piezas del puzle. Hasta que algo inesperado ocurre.

Así es como comienza esta aventura creada y dirigida por Fernando González Molina, responsable de 'Palmeras en la nieve', que centra gran parte de sus esfuerzos en una rica ambientación, cuidada hasta el más nimio de los detalles -ahí están las camisas y los pantalones anchos, de colores imposibles, o la discoteca a las afueras-, y en la que la música de grupos como Mecano y OBK tienen suma importancia.

Dice el director y productor ejecutivo que la de 'Paraíso' es una historia "apasionante, emocionante y épica, pero también muy complicada de ejecutar". Hizo falta, durante su desarrollo, bucear en los recuerdos que el equipo tenía de aquella época. "Quería una serie que fuera para el espectador la misma experiencia que yo tenía cuando ponían 'V' en televisión, con diez o doce años. En aquel entonces veraneábamos en Portugal y obligaba a mis padres a cruzar la frontera para ver la serie en un bar. Quería esa sensación de espectáculo, de viaje, de creerte durante 45 minutos que el mundo está dominado por lagartos", explica.

No es la única referencia que manejaba, también estaba el 'Verano azul' de Antonio Mercero o el 'Un, dos, tres' que reunía a toda la familia en torno al televisor, una ambiciosa meta, la de llegar a todas las edades, que se ha marcado el realizador. En este sentido, la parte fantástica es una carcasa, la primera capa "ambiciosa y poderosa" de la serie, un vehículo para hablar "de la adolescencia, de cuando te sientes perdido y solo, de cuando amas por primera vez, de cómo tu orientación sexual te marca, de la pérdida, de ser padre...", relata González Molina. "'Paraíso' no es solo un regreso a los noventa, sino también a la adolescencia de todos nosotros", asegura Ruth García, guionista y productora ejecutiva de la serie, junto a David Oliva.

Nuevos talentos Rostros conocidos como los de Macarena García, Gorka Otxoa e Iñaki Ardanaz se unen a los nuevos talentos que conforman esta atípica pandilla.

A saber, María Romanillos, Cristian López, Pau Gimeno, Patricia Iserte, Héctor Gozalbo, y León Martínez. No fue un casting fácil. Cuenta Laura Fernández Espeso, directora general de The Mediapro Studio, que recibieron más de 3.000 solicitudes en vídeo, de las que se quedaron con alrededor de 300 hasta que dieron con los actores principales. La serie, que ha contado con 2.000 figurantes, comenzó a rodarse en enero de 2020 y, tras cinco semanas de rodaje, quedó parada hasta julio por la pandemia

Otxoa destacaba ayer las sorpresas y los giros de guion que esconde una ficción que le ha permitido "hacer un viaje maravilloso" a su adolescencia. "Para mí ha sido un regalazo absoluto porque es un personaje muy alejado a lo que suelo hacer y de mi persona", explica.

Macarena García da vida a Costa, una guardia civil que se involucra hasta el fondo en la desaparición de las tres menores. "Es una mujer que tiene mucha fuerza, inteligente, brillante y con mucha intuición", asegura la actriz que dice encontrarse en un momento en el que necesitaba un personaje como éste. "He disfrutado mucho y me he sentido muy libre y muy poderosa".

'Paraíso' es uno de los pocos ejemplos que hay de ciencia ficción en la televisión patria. Hay una razón: "No se hace mucho porque es muy cara y cuando la abordas tienes que hacerlo con todos los medios", reconoce Domingo Corral, director de Ficción de Movistar+, "pero si los tienes, se demuestra que España puede hacer cosas a la altura de EE UU o Reino Unido". La serie vendrá arropada por un canal efímero llamado VHS en Movistar+, que durante el mes de junio emitirá contenidos vinculados a esa época que 'Paraíso' va a revisar.