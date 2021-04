Una versión en euskera de 'Black in back' de AC/DC se hace viral

La banda de Late Motiv interpretando una versión en euskera de 'Black in back' de AC/DC.

La banda que acompaña a Andreu Buenafuente en el programa de televisión 'Late Motiv', que ese emite en Movistar, sorprendió recientemente al presentador y humorista con una original versión del 'Black in back' de AC/DC en euskera, que además se ha convertido en viral en redes sociales.

Todo surgió cuando Buenafuente echó en cara a los componentes de la banda que en su programa se encargan de la música en directo "que se repetían un poco con sus canciones" y que no veía que hubiera demasiada novedad en el repertorio.

El guante fue recogido por los músicos, quienes le respondieron con un contundente "te vas a cagar" y saliendo del espacio en el que habitualmente interpretan sus canciones, Pablo Novoa y Luis María Moreno Urretavizcaya (conocido como Pirata) ocuparon el centro del escenario del programa, se calaron las características gorras que siempre llevan Angus Young y Brian Johnson, dos de los carismáticos componentes de AC/DC e interpretaron la conocidísima canción pero en euskera.

"Ha sido acojonante", resumió Buenafuente la actuación al finalizar la canción, mientras aseguraba entre risas: "Yo porque euskera hablo, que si no, no entendía. Lo he entendido todo, desde el principio".