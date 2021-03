Almudena Ariza: "No considero ninguna nueva plataforma una amenaza para los periodistas"

Actualizada 14/03/2021 a las 06:00

Es sin duda una de las caras más reconocibles de RTVE. Almudena Ariza (Madrid, 1963) es una de las míticas corresponsales del Telediario, que lleva narrando los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas tres décadas en múltiples lugares del mundo para los espectadores de La 1.

Su carrera periodística comenzó en la radio, pero su vida profesional ha estado ligada fundamentalmente a la cámara de televisión.

Pekín, Nueva York...Ahora desde París, la redactora sigue también con su proyecto personal de contar historias a través de 'Plano Corto', un pódcast que arrancó en su etapa en Estados Unidos. Entre noticias de contagios y vacunas, Ariza hace un hueco para responder a este periódico.



-Lleva tres décadas contando historias a los españoles en la televisión. ¿Cómo ha cambiado?

-Ha sido una transformación colosal. Yo entré en TVE con 24 añitos. Todavía era la única cadena de televisión en España porque las privadas llegarían un par de años después. Cada Telediario lo veían más de 20 millones de personas; eran cifras de vértigo. Los cambios tecnológicos han transformado, también, el trabajo de los periodistas. El reto actual de RTVE es crear contenidos de calidad y permitir acceder a ellos a través de todas las plataformas que ofrece el mercado y llegar al máximo posible de públicos, adaptándonos al lenguaje de esas plataformas y de sus públicos. La televisión cambiará más en los próximos cinco años de lo que lo ha hecho en los últimos treinta.



-Para usted, que trabaja en televisión, las nuevas formas que nos llegan, como por ejemplo Twitch, ¿son una amenaza o una herramienta más?

-No considero ninguna nueva plataforma una amenaza para los periodistas. Más bien al contrario, creo que es un regalo el contar con tantas opciones para distribuir contenidos. Y creo que nunca hemos tenido más herramientas para contar historias. Todo depende de cómo las usemos y de la calidad de esos contenidos.



-Tengo que preguntarle por RTVE, ¿qué espera de la nueva etapa que llega con la presidencia de Pérez Tornero?

-Espero que RTVE se convierta en un modelo de innovación y que no perdamos el tren de la transformación digital. Espero, también, que tenga clara la visión y que sepa transmitirla a todos los ciudadanos. Y confío en que la estrategia pase por crear contenidos de calidad para contribuir también a mejorar la calidad de vida y de pensamiento de la ciudadanía. Me gustaría, de igual manera, que contara con el talento de la gente de la casa y que generara motivación interna. En términos prosaicos sería como eso que siempre hace uno antes de ir a la compra: miras cómo tienes el frigorífico y solo compras lo que estrictamente te hace falta. Creo que deberíamos mirar más lo que tenemos en nuestra propia despensa y no desperdiciar el valor interno.

-Ha pasado por decenas de países y corresponsalías, ¿con cuál se quedaría?

-He vivido toda una década como enviada especial a guerras, tsunamis, terremotos, conflictos políticos, crisis humanitarias, hasta el 2010, cuando llegó Pekín, mi primera corresponsalía. Luego, Nueva York, donde estuve siete años. Se me ocurren pocos lugares del mundo donde un periodista pueda ser más feliz trabajando. La corresponsalía de Nueva York es un regalazo que disfruté cada minuto. A París he llegado en un momento difícil, en plena pandemia. Pero ya te puedo decir que hecho de menos la energía y el dinamismo de mis dos destinos anteriores.



-Es la semana de la mujer y el mes de la mujer, ha participado en un evento titulado 'Las mujeres que opinan son peligrosas'. ¿Lo ha sentido así alguna vez?

-En el plano personal, diría que no. Vengo de una familia de varias generaciones de mujeres muy fuertes, luchadoras y sin pelos en la lengua. A mi madre nunca la he visto callarse sus opiniones y creo que eso lo ha aprendido también. En mi casa siempre confiaron en mí y me inculcaron la idea de que podría llegar donde quisiera, respetando a los demás, pero luchando por encontrar mi sitio. Lo que no significa que no sea consciente de lo mucho que hay por hacer y de que en muchos ámbitos la opinión de las mujeres sigue resultando incómoda, se ningunea o simplemente no existe. Yo estaré dispuesta siempre a luchar para que se nos escuche y para que las voces de las mujeres estén más y mejor representadas.



-Usted no solo es televisión, tiene un interesantísimo proyecto que es 'Plano Corto.' ¿Cómo nace este pódcast?

-Ya en Estados Unidos, hace años, descubrí, como oyente, el apasionante mundo de los pódcast. Hice una primera serie, que se llamó 'Soñadores'. Fue mi primer desembarco en este formato y me resultó enormemente atractivo para contar historias de otra forma. El audio te permite conectar de forma mucho más íntima y trascedente, y el público te escucha con más atención.



-¿Y por qué un pódcast? ¿Es ese gusanillo que le picó al principio de su carrera?

-La radio, en mis inicios, me hizo descubrir la magia de hablar a través de un micrófono y que mi mensaje llegara a miles de personas desconocidas. Ahora es un poco una vuelta a mis orígenes. El 'podcast' tiene, para mí, lo mejor de la radio. La audiencia es más nicho y, por tanto, más fiel. Es una herramienta que logra más emoción y persuasión. Y para nosotros, los creadores, es un regalo. Puedes experimentar cada día, crecer y cambiar al tiempo que cambia y crece tu propio pódcast.