El secreto de Pablo Díaz para arrasar en 'Pasapalabra'

Tener una cabeza amueblada implica muchas horas de estudio y lectura, y los concursantes del programa ‘Pasapalabra’ bien lo saben. Uno de ellos, Pablo Díaz, el participante más longevo del espacio televisivo de Antena3, ha compartido el secreto de su éxito: su método de estudio. Este joven está cerca de llevarse el millonario bote del concurso y acumula más de 140.000 euros a lo largo de su participación en este espacio, cuyo Rosco está siendo objeto de demandas por derechos.

Sentado frente al piano que le ha visto crecer, cuenta a un equipo de la cadena de Atresmedia su meticulosa forma de estudiar. Su habituación está repleta de mapas -le gusta mucho la geografía-, y tiene una librería que incluye la RAE. Además, ha vuelto a detallar que estudia hasta ocho horas al día. Todo acompañado de sus videojuegos, un mundo del que se declara amante.

Así, cuenta, delante del ordenador "repaso las palabras que ya me he apuntado en una aplicación". Y después, "buscando en Wikipedia o Google", se apunta palabras "nuevas". Esa es una parte del estudio, la otra parte, relata, es el estudio que hace "caminando por el barrio". "En el móvil también tengo esta app y a mí me gusta estudiar caminando".

